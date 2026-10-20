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Будет интересный день! Латвийские синоптики дали прогноз погоды на среду 0 95

Наша Латвия
Дата публикации: 20.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осень

В среду в Латвии не будет существенных осадков, и во многих районах будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром местами образуется туман. Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью опустится до +3..+8 градусов, местами в восточных районах страны - до нуля градусов. Днем воздух прогреется до +11..+16 градусов.

В Риге в среду осадков не ожидается, вероятна солнечная погода. При слабом до умеренного юго-восточном ветре температура воздуха ночью составит +6 градусов, днем поднимется до +14 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #солнце #температура #туман
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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