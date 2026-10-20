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ИИ проверяет даже работу учителей: как 25 школ Латвии экспериментируют с новой технологией 0 120

Наша Латвия
Дата публикации: 20.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: люди за компьютером
ФОТО: Unsplash

В Латвии 25 школ начали испытывать различные способы применения искусственного интеллекта в образовании. Учителя уже используют ИИ для анализа уроков и совершенствования преподавания, однако специалисты предупреждают: влияние технологии на обучение детей пока недостаточно изучено, а единых правил ее использования нет.

Искусственный интеллект постепенно становится частью повседневной жизни латвийских школ. Большинство опрошенных работников образования уже используют эту технологию, но вопросы безопасности, защиты данных и влияния ИИ на знания учеников остаются открытыми, сообщают Новости ТВ3.

В этом учебном году в Латвии заработала сеть из 25 школ-лидеров в области искусственного интеллекта. Ее участники ищут способы внедрения новых инструментов в учебный процесс, чтобы они действительно помогали учителям и школьникам.

После первых двух с половиной месяцев работы педагоги поделились результатами экспериментов на конференции в Риге, в которой также участвовали специалисты Стэнфордского университета.

Искусственный интеллект анализирует уроки учителей

В частной основной школе Domdaris решили использовать ИИ не только для подготовки учебных материалов, но и для оценки работы самих педагогов.

Учителя, добровольно участвующие в эксперименте, раз в две-три недели записывают аудио своих уроков. Затем расшифровки загружают в специального ИИ-агента, который помогает проанализировать, что получилось хорошо, а что можно улучшить.

«Перед этим каждый учитель ставит перед собой очень конкретную цель на учебный год», — рассказала учитель математики Илдзе Чакане.

Такой подход позволяет педагогам получать регулярную обратную связь и совершенствовать методы преподавания.

Ученые пока не знают, насколько ИИ помогает детям учиться

Несмотря на растущую популярность искусственного интеллекта, убедительных научных данных о его пользе для школьников пока немного.

По словам специалистов Стэнфордского университета, в мире существует лишь около 20 качественных исследований, оценивающих влияние ИИ на результаты обучения.

Эксперт Стэнфорда Джош Вейсс отмечает, что новые технологии не должны превращаться в дополнительную нагрузку для педагогов.

«Быть учителем сейчас непросто — от него и без того многого требуют, а теперь ко всему этому добавляется еще и искусственный интеллект», — признал специалист.

По его мнению, ИИ стоит воспринимать как еще один инструмент для педагогических экспериментов, а не как новую обязательную задачу.

Учителя экспериментируют без единых правил

Опросы латвийских исследователей показывают, что внедрение ИИ в школах пока во многом зависит от инициативы отдельных учителей.

При этом педагоги положительно относятся к новым возможностям, но опасаются за качество обучения и сохранение самостоятельных навыков учеников.

Руководитель программы школ-лидеров в области ИИ Эдите Сарва считает, что главная проблема заключается в отсутствии общей системы.

«С одной стороны, замечательно, что наши учителя готовы брать на себя ответственность и экспериментировать, но, с другой стороны, хотелось бы, чтобы сформировалось единое видение, более упорядоченная система, а также гарантии безопасности для учителя, использующего ИИ в образовании», — пояснила она.

Дополнительные сложности создают вопросы защиты персональных данных, авторского права и регулирования искусственного интеллекта. Технологии развиваются быстрее, чем появляются четкие инструкции по их использованию.

Все 25 школ, участвующих в программе, уже разработали собственные правила или рекомендации по применению ИИ. Сейчас эти документы продолжают совершенствовать с учетом рекомендаций ответственных учреждений.

Таким образом, искусственный интеллект уже вошел в латвийские школы, но образовательной системе еще предстоит определить, как использовать его безопасно и с реальной пользой для учеников.

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#образование #Латвия #искусственный интеллект #технологии #школы #учителя #обучение #исследования
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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