Известный юрист Айварс Боровковс после долгого перерыва оказался на машине в центре латвийской столице - в частности, на "реконструированной" улице Дзирнаву и был, мягко говоря, удивлен увиденным, о чем он и написал в социальной сети X:

"Сейчас мы живем в то время, когда маргинальные меньшинства наделяют сами себя различными преимуществами или привилегиями, преподнося это все, как борьбу за свои якобы ущемленные или незакрепленные права. Это происходит за счет толерантности большинства, но накапливая сильную напряженность. Так, градостроители развивали, настраивали и организовывали движение транспорта в городе, обеспечивая максимально оживленное движение. Жизнь любого живого организма, в том числе урбанистической среды, обеспечивает движение, нормальное «кровообращение». Как только ее нет, начинается стагнация и заканчивается жизнь.

Долгое время не приходилось ездить по улице Дзирнаву. Автомобильная пробка образовалась даже в выходные дни, потому что улица по каким-то прихотям была сужена, это как, если бы в живом организме образовался мощный тромб.

По обеим сторонам улицы пустые велодорожки, но несмотря на прекрасный и солнечный осенний день, ни одного велосипедиста, а авто скопилось десятками. Еще где-то - даже клумбы (!), на проезжей части (!). Надеюсь, когда-нибудь разум вернется и центр города вновь оживет. Он не должен быть превращен в место для тусовки пожирателей соевого латте.