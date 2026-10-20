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Как военные тратят деньги: расходы на армию Латвии рассмотрят под лупой 2 538

Наша Латвия
Дата публикации: 20.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: армия
ФОТО: LETA

Новая метла чище метет, и глава латвийского оборонного ведомства Райвис Мелнис наводит порядок в сфере финансовых затрат.

Оборонный шоппинг

Военные Латвии отчитались о 178 закупках, из коих большую часть составляют поставки различных материалов (61,24%), затем следуют услуги (26,97%) и строительные работы (10,11%).

Наименьшую часть – 1,69% – занимают информационно-коммуникационные технологии, видимо, здесь у служивых уже все налажено.

Денюжки на военные расходы аккумулируются прежде всего в Государственном центре оборонной логистики и закупок (ГЦОЛЗ), направляются также в недавно созданное военно-промышленное ООО Valsts aizsardzības korporācija. Питается из ГЦОЛЗ также внешне гражданское ведомство – Латвийское агентство геопространственной информации.

«В среднем 36% закупок в учреждениях критически необходимы. Еще примерно 22% закупок существенна для интересов государства в обороне, в свою очередь 36% закупок обеспечивает основные функции деятельности учреждения».

Минобороны следит за процессом строго: «чтобы необоснованно не ограничивали конкуренцию», «одновременно не допуская необоснованного предоставления преимуществ конкретным поставщикам». Военное ведомство тщательно изучает рынок, спецификации изделий, альтернативные варианты поставок, раздел закупок по частям и совещания поставщиков.

Бюджет вырос на 1522,5% – но это не предел

С момента вступления Латвии в НАТО в 2004 году оборонные расходы страны возросли с 133 миллионов евро до более чем 2,15 миллиарда в 2026 году. Доля от ВВП на сегодняшний момент составляет 4,91% – между тем, в законе прописано дальнейшее увеличение до 5% с 2027 года.

В деньгах прирост, по предварительным оценкам, составит 92,1 миллиона евро. То есть одно только увеличение военных расходов будет сопоставимо с бюджетом Министерства климата и энергетики ЛР на 2026 год (104,6 миллиона евро).

По всей вероятности, перспективные закупки будут, как и прежде, осуществляться у государств-членов ЕС и НАТО, но не у союзников США, которые находятся вне альянсов.

Между тем, Литва и Эстония активно закупали и закупают вооружения в Южной Корее и Израиле, также и с Тайванем их военное сотрудничество происходит в виде совместных разработок, поставок компонентов и коммерческих технологий двойного назначения, например, дронов.

В любом случае, личные качества и аппаратный вес Р.Мелниса предполагают его длительное нахождение во главе военного ведомства – ведь он, будучи приведен туда Э.Силиней, запросто пережил политическое падение своей патронессы…

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#НАТО #финансы #Латвия #закупки #оборона #военные расходы
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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