На латвийско-белорусской границе резко участились случаи повреждения оборудования, обеспечивающего наблюдение за приграничной территорией.

С начала года зарегистрирован уже 61 такой инцидент — почти втрое больше, чем за весь прошлый год. Из-за повреждений пограничники временно теряют возможность эффективно использовать камеры видеонаблюдения. На фоне растущей угрозы саботажа власти Латвии обсуждают расширение полномочий пограничников по применению оружия.

Камеры выходят из строя, ремонт занимает неделю

20 октября заместитель начальника Государственной пограничной охраны Иварс Рускулис представил тревожную статистику на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

За неполные десять месяцев 2026 года на границе с Беларусью зафиксирован 61 случай повреждения инфраструктуры. Для сравнения: за весь 2025 год таких случаев было 23.

Таким образом, количество инцидентов уже увеличилось примерно в 2,7 раза.

Особую опасность представляют повреждения оборудования, от которого зависит работа систем видеонаблюдения.

По словам Рускулиса, из-за таких повреждений пограничники больше не могут эффективно использовать камеры на соответствующих участках границы.

Восстановление оборудования зависит от характера повреждений, но обычно занимает около недели.

В начале октября вывели из строя три электрощита

Один из последних серьёзных инцидентов произошёл в начале октября, когда на латвийско-белорусской границе были повреждены три электрических распределительных шкафа.

Они обеспечивали работу инфраструктуры, предназначенной для наблюдения за границей.

Подобные повреждения создают дополнительные трудности для пограничников, поскольку на время ремонта возможности технического контроля территории сокращаются.

Вооружённые люди угрожали латвийским военным

В начале октября на границе произошёл и другой опасный инцидент.

Группа из не менее чем 20 нелегальных мигрантов попыталась незаконно пересечь границу Латвии с Беларусью. Их сопровождали трое мужчин в масках.

По информации Национальных вооружённых сил Латвии, сопровождавшие были вооружены, угрожали латвийским военнослужащим и активно подталкивали мигрантов к переходу границы.

Военные ранее сообщили, что, судя по наблюдениям с расстояния, у одного из сопровождавших был пистолет.

Этот случай стал ещё одним свидетельством опасности, с которой сталкиваются латвийские пограничники и военнослужащие на восточной границе.

Пограничникам хотят разрешить шире применять оружие

На фоне гибридных угроз Министерство внутренних дел Латвии предложило уточнить законодательство, регулирующее применение огнестрельного оружия пограничниками.

Предполагается расширить их полномочия при защите государственной границы от агрессивно действующих мигрантов или диверсантов.

Речь идёт о ситуациях, когда пограничники сталкиваются не только с попытками незаконного пересечения границы, но и с угрозами, вооружёнными провокациями либо умышленным повреждением инфраструктуры.

Более 12 тысяч попыток пересечь границу

С начала 2026 года латвийские пограничники предотвратили незаконное пересечение границы со стороны Беларуси 12 222 людьми.

Это уже больше, чем за весь 2025 год, когда было предотвращено 12 046 попыток.

Статистика предыдущих лет также свидетельствует о сохраняющемся миграционном давлении:

2024 год — 5388 предотвращённых попыток;

2023 год — 13 863;

2022 год — 5286.

При этом в отдельных случаях людям разрешали пересечь границу по гуманитарным соображениям. В 2025 году таких случаев было 31, в 2024-м — 26, в 2023-м — 428, а в 2022-м — 217.

Латвия сталкивается с миграционным давлением со стороны Беларуси с августа 2021 года.

Усиленная охрана границы продлена до конца года

Правительство Латвии продлило режим усиленной охраны границы с Беларусью до конца 2026 года.

Особый режим действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, Краславе и волостях Краславского края, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе, а также в Каунатской волости Резекненского края.

Причиной продления режима власти называют сохраняющийся повышенный поток нелегальных мигрантов, который, по оценке латвийской стороны, создаётся Беларусью.

Граница становится зоной повышенного риска

Резкий рост числа повреждений пограничной инфраструктуры свидетельствует о новой проблеме: теперь речь идёт не только о попытках незаконного пересечения границы, но и о нарушении работы систем, предназначенных для её защиты.

Особенно тревожно то, что восстановление повреждённого оборудования может занимать около недели, а инциденты происходят на фоне продолжающегося миграционного давления и сообщений об угрозах со стороны вооружённых сопровождающих.

Если в прошлом главной задачей пограничников было остановить незаконное пересечение границы, то теперь им всё чаще приходится защищать и саму инфраструктуру, без которой эффективный контроль становится значительно сложнее.