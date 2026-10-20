В Латвии возник серьёзный дефицит финансирования лекарств, стоимость которых полностью или частично покрывает государство. Чтобы пациенты могли продолжать лечение без перебоев, правительство срочно выделило дополнительные пять миллионов евро. Однако эта сумма покрывает лишь небольшую часть нехватки средств. Между тем государственные компенсации на лекарства получают уже более 760 тысяч жителей страны.

Пять миллионов евро выделили из резервного фонда

Как сообщает bb.lv, во вторник, 20 октября, правительство Латвии приняло решение выделить Министерству здравоохранения пять миллионов евро из средств на непредвиденные расходы.

Деньги предназначены Национальной службе здравоохранения (NVD) для частичного покрытия дефицита финансирования компенсируемых медикаментов в 2026 году.

Главная цель решения — обеспечить непрерывность лечения пациентов, которым необходимы препараты, оплачиваемые государством.

Однако выделенная сумма не решает проблему полностью.

Денег требуется значительно больше

По данным Министерства здравоохранения, на 9 октября с учётом запланированных перераспределений доступное финансирование для оплаты компенсируемых лекарств и медицинских изделий составляло 330,5 миллиона евро.

При этом прогнозируемые расходы до конца года достигают 363,3 миллиона евро.

Таким образом, расчётный дефицит составляет 32,8 миллиона евро.

Выделенные правительством пять миллионов позволят частично сократить нехватку средств, но не устранят её полностью.

В министерстве признают, что проблема недостаточного финансирования системы компенсируемых медикаментов существует уже несколько лет.

Почему расходы на лекарства растут?

Одной из главных причин увеличения расходов стало растущее число пациентов, нуждающихся в лечении. На эту тенденцию влияет старение населения Латвии. Одновременно дорожают и сами компенсируемые препараты.

В июле 2026 года средняя стоимость медикаментов, выписанных по одному компенсируемому рецепту, достигла 43,59 евро. Годом ранее этот показатель составлял 39,42 евро.

Таким образом, всего за год средняя стоимость лекарств на один рецепт выросла на 10,6%.

В результате государству приходится тратить больше средств не только из-за увеличения количества пациентов, но и вследствие роста расходов на каждый рецепт.

Деньги могут забрать из других программ здравоохранения

Помимо пяти миллионов евро из резервного фонда, Министерство здравоохранения намерено найти ещё два миллиона евро внутри собственного бюджета.

Для этого предлагается использовать средства, которые, согласно прогнозам, не будут полностью израсходованы по отдельным приоритетным направлениям.

В частности:

1 704 690 евро планируется перераспределить из финансирования, предназначенного для обеспечения дополнительного работника в практиках семейных врачей.

295 310 евро — из средств, предусмотренных для деятельности методических центров.

Для такого перераспределения министерство подготовит отдельный проект распоряжения правительства.

Таким образом, дополнительные два миллиона евро пока только планируется перенаправить на компенсируемые лекарства.

Государственные лекарства получают более 760 тысяч жителей

По информации Министерства здравоохранения, в настоящее время более 760 тысяч жителей Латвии получают медикаменты из списка компенсируемых лекарств, стоимость которых государство покрывает на 75% или 100%.

Значительная часть расходов приходится на лечение пациентов с онкологическими заболеваниями, болезнями эндокринной системы, нарушениями питания и обмена веществ, заболеваниями системы кровообращения и нервной системы, а также инфекционными заболеваниями.

Число получателей государственной компенсации постоянно увеличивается.

В 2024 году такие лекарства получали около 656 тысяч пациентов, в 2025-м — примерно 700 тысяч.

В нынешнем году их количество превысило 760 тысяч человек.

Это означает, что за два года число получателей выросло более чем на 100 тысяч.

Государство выделяет всё больше, но денег всё равно не хватает

Финансирование системы компенсируемых лекарств в последние годы последовательно увеличивалось. В 2024 году на эти цели было доступно 284,5 миллиона евро, в 2025-м — 308 миллионов евро. На 2026 год из государственного бюджета предусмотрено 352 миллиона евро.

Тем не менее Министерство здравоохранения отмечает, что даже растущего финансирования недостаточно для покрытия всех фактических потребностей.

Расширение числа пациентов и увеличение стоимости лечения приводят к тому, что расходы продолжают опережать доступные средства.

Что это означает для пациентов?

В Министерстве здравоохранения предупреждают, что недостаточное финансирование системы компенсируемых лекарств может увеличивать финансовую нагрузку на пациентов, ограничивать доступность лечения и создавать риск его прерывания.

Особенно важно обеспечить непрерывную терапию людям с хроническими и тяжёлыми заболеваниями.

Своевременное лечение помогает предотвращать развитие осложнений, уменьшает необходимость в неотложной медицинской помощи, госпитализации и социальной поддержке.

Министерство подчёркивает, что финансовая доступность лекарств остаётся одним из приоритетов государственной политики здравоохранения.

По мнению ведомства, систему компенсаций необходимо развивать, поскольку включение препаратов в соответствующий перечень позволяет добиваться более выгодных ценовых условий и обеспечивать необходимым лечением большее число пациентов.

Дополнительные миллионы проблему пока не решают

Решение правительства выделить пять миллионов евро позволит уменьшить дефицит финансирования и поддержать непрерывность лечения пациентов.

Однако масштаб проблемы значительно больше: прогнозируемые расходы на компенсируемые лекарства превышают доступное финансирование на десятки миллионов евро.

Даже если Министерству здравоохранения удастся дополнительно перераспределить два миллиона евро из собственного бюджета, вопрос полного покрытия расходов до конца года останется открытым.

Для более чем 760 тысяч жителей Латвии, получающих компенсируемые лекарства, главное — чтобы нехватка бюджетных средств не обернулась перебоями в необходимом лечении.