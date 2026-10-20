В Латвии разработаны инструкции для железнодорожных и автобусных перевозчиков на случай угрозы с воздуха. В воскресенье, 18 октября, из-за обнаружения беспилотника в Литве недалеко от латвийской границы предупреждения получили жители трех краев, а ограничения затронули 11 поездов. Пассажирам следует учитывать, что в подобных ситуациях движение транспорта может быть временно остановлено.

Появление беспилотника в Литве недалеко от границы Латвии в воскресенье, 18 октября, привело к задержкам пассажирских поездов. Как сообщает LSM.lv, для подобных ситуаций перевозчикам разработаны специальные инструкции, определяющие порядок действий при различных уровнях воздушной угрозы.

В воскресенье жители Баускского, Айзкраукльского и Огрского краев получили через систему экстренного оповещения предупреждения оранжевого уровня.

Одновременно ограничения затронули движение поездов. По данным пассажирского перевозчика Vivi, воздушная угроза повлияла на 11 рейсов.

Пассажиры начали возмущаться из-за остановки поезда

Одна из пассажирок, Лиене, рассказала, что в воскресенье утром ехала поездом из Даугавпилса в Ригу.

Около 7:45, когда состав находился неподалеку от Айзкраукльского края, пассажиры получили на телефоны предупреждения об угрозе в воздушном пространстве. Вскоре поезд остановился.

По словам Лиене, некоторые пассажиры начали выражать недовольство, опасаясь опоздать на самолет или не успеть по другим делам.

«Когда обратились к кондуктору, она объяснила, что мы будем стоять, пока угроза не минует, а затем продолжим путь. Люди, недовольные тем, что могут опоздать на самолет или не успеть по другим делам, начали словесно нападать на нее», — рассказала женщина.

Примерно через полчаса после того, как угроза миновала, поезд продолжил движение.

Что должны делать поезда при желтом и оранжевом предупреждениях

Представитель Vivi Сигита Паула пояснила, что сотрудники компании действовали в соответствии с алгоритмами, разработанными летом 2026 года.

Инструкции предусматривают различные действия в зависимости от объявленного уровня угрозы.

Желтый уровень: перевозчик должен информировать пассажиров о ситуации и быть готовым изменить планы движения.

Оранжевый уровень: по возможности необходимо в течение 20 минут покинуть опасную зону и убедиться в безопасности дальнейшего движения.

При оранжевом предупреждении также предусмотрена возможность снизить скорость и проследовать до ближайшего безопасного места, например железнодорожной станции. Пассажиров при этом должны информировать о происходящем.

Конкретные действия зависят от указаний ответственных государственных учреждений.

«Сейчас мы полагаемся на инструкции компетентных учреждений и следуем им. Нет оснований считать, что они неприменимы на практике. Пока подобных прецедентов не было», — пояснила Паула.

А что будет с автобусами?

Для автобусных перевозчиков также предусмотрены рекомендации на случай воздушной угрозы. Их действия должны зависеть от объявленного уровня предупреждения и указаний Центра кризисного управления.

Министерство сообщения совместно с Автотранспортной дирекцией и предприятиями отрасли усовершенствовало соответствующие рекомендации. Особое внимание уделено обмену информацией между перевозчиками и ответственными службами, а также координации действий.

Таким образом, при возникновении воздушной угрозы пассажирам общественного транспорта следует учитывать возможность задержек и изменений в движении.

При этом решения об остановке или продолжении поездки принимаются с учетом уровня угрозы и инструкций компетентных учреждений.