За первые девять месяцев 2026 года в воздушном пространстве Латвии зарегистрировано 795 случаев помех спутниковой навигации GPS — на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Агентстве гражданской авиации заверяют, что такие сбои не угрожают безопасности полетов, поскольку самолеты используют несколько навигационных систем.

В воздушном пространстве Латвии с января по сентябрь 2026 года зафиксировано 795 случаев помех в работе глобальной системы позиционирования GPS. Это на четверть меньше, чем за соответствующий период 2025 года, сообщили агентству ЛЕТА на государственном предприятии Latvijas gaisa satiksme (LGS).

Особенно заметное снижение зарегистрировано в сентябре. За месяц было зафиксировано 48 случаев помех спутниковой навигации, тогда как в сентябре прошлого года их насчитывалось 91 — почти вдвое больше.

Несмотря на снижение показателей, нарушения работы GPS продолжают регулярно фиксироваться в латвийском воздушном пространстве.

Как менялось количество помех GPS

По данным LGS, в предыдущие годы количество зарегистрированных случаев значительно увеличилось.

Данные за 2026 год охватывают только девять месяцев, поэтому их нельзя напрямую сопоставлять с полными годовыми показателями.

Ранее предприятие отмечало, что в сводной статистике информация об отдельных авиакомпаниях не выделяется.

Связаны ли помехи с войной в Украине?

В Latvijas gaisa satiksme ранее указывали, что помехи спутниковой навигации начали фиксироваться одновременно с полномасштабным вторжением России в Украину. По оценке предприятия, их появление, скорее всего, связано с войной.

При этом в опубликованных данных не приводятся сведения об источниках каждого отдельного случая помех.

Опасны ли сбои GPS для пассажирских самолетов?

Агентство гражданской авиации Латвии (CAA) поясняет, что получает и анализирует сообщения о помехах спутниковой навигации в воздушном пространстве страны.

Такие сбои могут влиять на обычную работу гражданской авиации, однако, как подчеркивает ведомство, не создают угрозы безопасности полетов воздушных судов, следующих транзитом через Латвию, а также прибывающих в страну или вылетающих из нее. Это объясняется тем, что для обеспечения безопасности полетов используется несколько навигационных систем, а не только GPS.

Каждый зарегистрированный случай помех также централизованно учитывается и анализируется Европейским агентством авиационной безопасности.

Государственное предприятие Latvijas gaisa satiksme отвечает за предоставление аэронавигационных услуг пользователям воздушного пространства Латвии, а Агентство гражданской авиации осуществляет надзор за безопасностью гражданских полетов.