В Латвии планируют создать цифровой инструмент, который сможет отслеживать превышение скорости, резкие торможения и другие опасные маневры за рулем. В перспективе результаты такой оценки могут повлиять на стоимость полиса OCTA: аккуратные водители смогут рассчитывать на более выгодные условия страхования.

Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) работает над новым решением, которое позволит автомобилистам узнать, насколько безопасно они управляют машиной. Предполагается, что соответствующая функция появится в уже существующем мобильном приложении LTAB OCTA, сообщает программа «900 секунд» (TV3).

Инициатива связана с проблемой агрессивного вождения. По данным, приведенным LTAB, почти 70% водителей за пределами населенных пунктов превышают разрешенную скорость, а опасные маневры остаются одной из распространенных причин тяжелых дорожно-транспортных происшествий.

Какие привычки водителей будет оценивать приложение

Председатель правления LTAB Янис Абашин объяснил, что агрессивное вождение не ограничивается быстрой ездой.

«Агрессивная смена полос, попытки вклиниться перед другими автомобилями, движение по полосе общественного транспорта, желание кого-то догнать, обогнать или проучить — все это агрессивное вождение», — рассказал он.

Новое приложение предполагается использовать для анализа повседневного поведения автомобилиста за рулем. По словам руководителя IT-отдела LTAB Агриса Дауксте, система сможет автоматически фиксировать различные параметры поездок.

«Приложение будет самостоятельно регистрировать и оценивать ваши повседневные привычки вождения: насколько часто вы резко тормозите, резко перестраиваетесь или существенно превышаете разрешенную скорость», — пояснил он.

Таким образом, водитель сможет увидеть не только отдельные нарушения или рискованные маневры, но и общую картину своих привычек.

Смогут ли страховые компании видеть эти данные?

На первоначальном этапе результаты анализа планируется сделать доступными исключительно самому автомобилисту. Страховые компании смогут получить информацию только с согласия водителя, если тот добровольно решит ею поделиться.

При этом в LTAB не исключают, что в дальнейшем оценка манеры вождения может использоваться при определении стоимости страхования.

«Если ты более спокойный и хороший водитель, то и страховка, соответственно, должна стоить дешевле», — считает Абашинс.

Это означает, что в перспективе аккуратное поведение на дороге может стать дополнительным аргументом для получения более выгодной цены полиса OCTA. Однако конкретный механизм расчета стоимости страхования на основе таких данных пока не представлен.

Когда появится новая функция

Разработка пока находится на начальном этапе. В конце октября LTAB планирует провести хакатон, участники которого — студенты — предложат технологические решения для анализа поведения водителей.

Первые результаты могут появиться уже в ноябре, когда организаторы оценят представленные идеи и выберут наиболее перспективные.

Речь пока не идет о запуске готовой функции для всех пользователей приложения LTAB OCTA. Сроки ее возможного внедрения не названы.

Почему LTAB занялось этой проблемой

Бюро одновременно начало информационную кампанию «Сколько стоит твоя невнимательность на дороге?», призванную обратить внимание на последствия рискованного поведения за рулем.

Согласно проведенному LTAB опросу, некоторые автомобилисты сами признают, что относятся к агрессивным или потенциально агрессивным водителям.

Абашин подчеркивает, что наибольшую опасность представляют не единичные ошибки, а постоянная привычка водить агрессивно.

«Аварии, вызванные агрессивными водителями на шоссе и крупных улицах, обычно бывают очень тяжелыми, с серьезными последствиями», — отметил он.

В LTAB рассчитывают, что возможность увидеть собственные ошибки поможет водителям изменить поведение еще до того, как оно приведет к серьезному ДТП.

Таким образом, новая функция может стать не только инструментом самоконтроля, но и в будущем связать безопасность вождения со стоимостью автомобильной страховки.