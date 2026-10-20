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В Латвии растёт число травмированных солдат: что происходит в армии? 2 860

Наша Латвия
Дата публикации: 20.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Служба в армии

В Национальных вооружённых силах Латвии увеличилось количество травм среди военнослужащих. Министерство обороны связывает эту тенденцию со значительным ростом числа призывников на службу государственной обороны.

Об этом стало известно сегодня, 20 октября, когда правительство одобрило перераспределение 505 688 евро на социальные гарантии военнослужащих и военных пенсионеров.

В Министерстве обороны признают: расходы на пособия и компенсации в 2026 году существенно превысили прошлогодние показатели.

Одной из причин стало увеличение числа молодых людей, проходящих военную службу. Чем больше военнослужащих участвуют в подготовке, тем больше регистрируется травм.

При этом ведомство не уточняет, сколько именно военнослужащих пострадали, какие травмы они получили и при каких обстоятельствах произошли несчастные случаи.

Поэтому пока нельзя однозначно утверждать, что служба в латвийской армии стала опаснее. Для такого вывода необходимо сравнить не только общее количество травм, но и число пострадавших в расчёте на тысячу военнослужащих.

Кроме того, увеличение расходов связано не только с травмами. Растут военные пенсии, дорожает медицинская помощь, а число получателей соответствующих социальных гарантий увеличилось на 15%.

Главный вопрос, который остаётся без ответа: связано ли увеличение травматизма исключительно с ростом численности армии или существуют проблемы с безопасностью военной подготовки?

В опубликованных сведениях Министерства обороны нет данных, позволяющих ответить на этот вопрос. Проверка дополнительных открытых источников также не дала подтверждённой статистики травм за 2025 и 2026 годы.

Таким образом, рост числа травм официально признан, но его масштабы и причины требуют дополнительного разъяснения.

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#Латвия #безопасность #травмы #статистика #армия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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