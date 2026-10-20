Рижская дума пока не смогла согласовать новые правила содержания собак, предусматривающие более строгие требования к выгулу на поводке и отмену ежегодного сбора. После часовых споров депутаты так и не приняли документ, поэтому для владельцев 58 тысяч зарегистрированных в столице собак пока ничего не меняется.

В Рижской думе разгорелись споры вокруг новых правил содержания собак. Самоуправление намеревалось дополнительно закрепить обязанность выгуливать животных на поводке, а также отказаться от ежегодного сбора за содержание собак. Однако предложенные изменения не получили необходимой поддержки депутатов, сообщает программа «900 секунд» (TV3).

Где собак нельзя отпускать с поводка

Обязанность держать собак на поводке в общественных местах уже предусмотрена правилами Кабинета министров. Рижское самоуправление хотело отдельно закрепить это требование на городском уровне, уделив особое внимание местам, где безопасность особенно важна.

Речь идет прежде всего о детских игровых площадках, территориях образовательных учреждений и официальных местах для купания в течение купального сезона.

При этом запрет на свободный выгул собак в городе действует и сейчас. Отпускать питомцев с поводка разрешается только на специально оборудованных собачьих площадках.

Владельцы собак разделились во мнениях

Опрошенные журналистами TV3 рижане по-разному относятся к ограничениям.

Владелица собаки Эвита поддерживает требование о поводках. По ее словам, свободно бегающие чужие собаки создают проблемы даже для тех, кто соблюдает правила.

«То, что собак не отпускают с поводка, — это только положительный момент, потому что моя собака очень боится. Если какая-то собака подбегает к нам, прогулка становится для нас стрессом. Рядом с нами живут соседи, которые гуляют с собакой без поводка, поэтому мы выходим на улицу в другое время», — рассказала она.

Другой владелец, Карлис, также считает поводок обязательной частью прогулки. Он отмечает, что крупные собаки не обязательно отличаются высокой активностью, а сам всегда выгуливает своих питомцев на поводке.

В то же время Гинтерс признается, что иногда позволяет собаке побегать свободно, если поблизости никого нет.

«Если парк пустой, я отпускаю собаку, чтобы она могла немного побегать. В основном гуляем на поводке. Собака послушная, мы ходили в школу для собак, поэтому проблем нет», — пояснил мужчина.

Против ужесточения правил выступают и многие владельцы спортивных собак, которым необходима возможность активно тренировать своих питомцев.

Почему депутаты не договорились

Во время обсуждения представители самоуправления ссылались в том числе на случай нападения собаки в Царникаве. Этот инцидент приводился как аргумент в пользу дополнительных мер безопасности.

Однако единого мнения среди депутатов не оказалось. Дискуссии продолжались около часа, после чего был объявлен перерыв. Последовавшее голосование не принесло необходимого большинства, и новые правила приняты не были.

Таким образом, пока остается в силе действующий порядок, а предусмотренная проектом отмена ежегодного сбора за содержание собак также не состоялась.

В Риге появятся еще две площадки для собак

Сейчас в столице работают восемь специальных площадок, где собак разрешается отпускать с поводка. В ближайшее время планируется открыть еще две.

Одна из новых площадок появится возле Островного моста. Это позволит владельцам собак получить дополнительное место для свободного выгула питомцев без нарушения городских ограничений.

Вопрос затрагивает значительную часть жителей столицы: по официальным данным, в Риге зарегистрировано около 58 тысяч собак.

Что будет дальше

Новая дата рассмотрения правил пока не определена. Прежде чем вернуться к голосованию, самоуправление намерено выслушать мнения неправительственных организаций.

До принятия нового решения владельцы собак должны соблюдать действующие ограничения, а ежегодный сбор за их содержание сохраняется.