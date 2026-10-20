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Во вторник в Латвии потеплеет до +13 градусов: где будет больше всего солнца 0 125

Наша Латвия
Дата публикации: 20.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: коты
ФОТО: Unsplash

Во вторник, 20 октября, в Латвии ожидается переменная облачность, а наиболее солнечная погода прогнозируется в северо-восточной части страны. Воздух прогреется до +8…+13 градусов, местами возможна небольшая морось.

Во вторник, 20 октября, погоду в Латвии продолжит определять мощный антициклон. Небо будет частично покрыто облаками, однако в некоторых регионах ожидаются продолжительные солнечные периоды, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на прогноз синоптиков.

Больше всего солнца ожидается в северо-восточных краях страны. В отдельных районах возможна небольшая морось, но существенных осадков не прогнозируется.

Будет дуть слабый или умеренный восточный и юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +8 до +13 градусов.

Погода в Риге

В столице во вторник ожидается переменная облачность без осадков. Восточный и юго-восточный ветер будет слабым или умеренным.

Днем воздух прогреется до +11…+12 градусов.

Атмосферное давление по стране составит 1033–1038 гектопаскалей на уровне моря, что связано с влиянием мощного антициклона.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #солнце #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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