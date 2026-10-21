В основном у нас в Латвии не принято обсуждать зарплаты коллег, однако, будем честны, это было бы довольно интересно, пишет LA.lv. Хорошая возможность хотя бы примерно понять, сколько платят коллегам, появляется тогда, когда объявляется вакансия на аналогичную должность, однако это может принести и разочарование.

Ундине пишет нам: «Уже 2 года работаю в кафе официанткой. Мне платят 5 евро “на бумаге” в час. Я уже пыталась говорить о большей зарплате, однако всегда получаю отказ. Сейчас с работы ушла одна из моих коллег, искали нового сотрудника. Уже какое-то время, к сожалению, не удается найти.

Вчера заметила, что в объявлении о работе новому коллеге предлагается вознаграждение 7,50 евро в час. Я снова пошла к руководителю и сказала, что тоже хочу получать 7,50 евро в час, потому что у меня всегда хорошие результаты, клиенты довольны. Он отказал. Только тогда, когда я сообщила, что уйду с работы, все же уступил. Но нормально ли это?»

Ундине хочет выяснить, можно ли так поступать в соответствии с трудовым законодательством, можно ли новым работникам платить больше, чем существующим, если речь идет об идентичной работе.

Чтобы узнать, написано ли что-то об этой теме в Трудовом законе, я связалась с юристом Эдийсом Лиепиньшем. Он сразу указывает, что такая ситуация недопустима.

Работодатель, по мнению юриста, грубо нарушил принцип равной оплаты труда, если речь идет об идентичной работе.

Первая часть 7-й статьи Трудового закона гласит: «Каждый имеет равные права на труд, справедливые, безопасные и безвредные для здоровья условия труда, а также на справедливую оплату труда.».

В свою очередь, вторая часть устанавливает, что каждый имеет равные права на справедливую оплату труда без какой-либо прямой или косвенной дискриминации — независимо от расы, цвета кожи, пола, возраста, инвалидности, религиозных, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного или семейного положения, сексуальной ориентации или других обстоятельств.

Э. Лиепиньш указывает: «Следует добавить, что статья 60 Трудового закона предусматривает, что работодатель обязан устанавливать равную оплату труда мужчинам и женщинам за одинаковую работу или работу равной ценности. В свою очередь, если работодатель нарушил указанное, то работник имеет право требовать вознаграждение, которое работодатель обычно платит за такую же работу или работу равной ценности. Работник может подать иск в суд в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении равной оплаты труда.»

Вопрос о прозрачности оплаты труда и реализации принципа равной оплаты труда в настоящее время особенно актуален в Латвии в связи с Директивой Европейского парламента и Совета (ЕС) 2023/970, требования которой должны были быть включены государствами-членами в национальные правовые акты до 7 июня 2026 года.

«Что касается вопроса, как действовать работнику, — работнику не нужно “уходить с работы”, чтобы добиться справедливой оплаты труда.

Если устные разговоры об изменении оплаты труда не дают результата, работник в целях защиты своих нарушенных прав может подать официальную письменную жалобу в компании, которую работодатель обязан рассмотреть и дать ответ не позднее чем в течение семи дней. Следует подчеркнуть, что третья часть 94-й статьи Трудового закона устанавливает, что «не допускается создание каких-либо неблагоприятных последствий для работника в связи с подачей жалобы […]». Если ситуацию не удается решить, тогда работник о нарушении равной оплаты труда может сообщить в Государственную инспекцию труда, а также подать иск в суд.»