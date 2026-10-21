С пятницы, 23 октября, в Латвии временами будут идти дожди, однако существенного похолодания синоптики не прогнозируют. В выходные температура воздуха составит до +14 градусов, а в целом эта и следующая недели окажутся на три-четыре градуса теплее климатической нормы.

В ближайшие дни в Латвии сохранится необычно теплая для второй половины октября погода, однако с пятницы местами начнутся дожди, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на прогноз синоптиков.

В четверг, 22 октября, ожидается переменная облачность, осадков не будет. При умеренном юго-восточном ветре температура воздуха ночью составит от +2 градусов местами на востоке страны до +11 градусов на побережье Курземе. Днем воздух прогреется до +11…+16 градусов.

В пятницу начнутся дожди

В пятницу, 23 октября, дождевая зона начнет распространяться по Латвии с юго-запада. Осадки ожидаются во многих районах страны.

Ветер ослабеет, а максимальная температура воздуха составит +10…+14 градусов.

Какая погода ожидается в выходные

В субботу и воскресенье, 24 и 25 октября, сохранится переменная облачность. Местами, преимущественно в восточной части страны, возможны небольшие дожди.

Будет дуть слабый или умеренный южный и юго-восточный ветер.

Ночные температуры останутся положительными, а днем столбики термометров поднимутся до +9…+14 градусов.

Теплая погода продержится и на следующей неделе

В начале следующей недели в Латвии также временами ожидаются дожди, однако существенных изменений температуры синоптики не прогнозируют.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, текущая и следующая недели в Латвии будут в среднем на 3–4 градуса теплее климатической нормы.

При этом, несмотря на возвращение дождей, общее количество осадков ожидается ниже обычного для этого времени года.