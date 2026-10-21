Энергетическая компания Latvenergo обеспечила достаточные запасы природного газа для отопительного сезона 2026/2027 года. В компании заверяют, что физический дефицит газа в Латвии маловероятен, однако предупреждают о рисках роста цен. При этом Инчукалнское подземное газохранилище заполнено лишь на 49,4% — меньше, чем год назад.

АО Latvenergo располагает достаточными объемами природного газа для предстоящего отопительного сезона. Об этом агентству ЛЕТА сообщила представитель компании Ивита Бидере. По ее словам, в настоящее время главная проблема европейского газового рынка заключается не в доступности природного газа, а в его стоимости.

Компания обеспечила запасы в Инчукалнском подземном газохранилище, используя в том числе Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, Latvenergo заказало дополнительные поставки СПГ морским транспортом.

Эти объемы должны покрыть потребности компании в отопительном сезоне 2026/2027 года.

Речь идет как о производстве электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), так и о поставках природного газа розничным клиентам Latvenergo во всех трех странах Балтии.

Дефицит маловероятен, но цены могут меняться

Бидере подчеркнула, что Инчукалнское газохранилище и Клайпедский терминал СПГ являются важными элементами энергетической безопасности всего Балтийского региона. Пока эта инфраструктура функционирует, физический дефицит природного газа в Латвии маловероятен.

Однако наличие необходимой инфраструктуры и запасов не гарантирует стабильных цен на газ.

В начале июня Latvenergo также зарезервировало мощности Клайпедского СПГ-терминала на период с 2033 по 2044 год, обеспечивая возможности для долгосрочных поставок.

Ранее о наличии достаточных запасов природного газа на предстоящую зиму сообщили и другие участники латвийского рынка — Latvijas gāze и Elenger.

Инчукалнское газохранилище заполнено менее чем наполовину

Несмотря на заявления поставщиков о готовности к отопительному сезону, запасы газа в Инчукалнском хранилище остаются ниже прошлогодних.

По данным Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ), на 18 октября 2026 года хранилище было заполнено на 49,4%. Таким образом, уровень заполненности снизился на 8,3 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом относительно низкая заполненность Инчукалнского хранилища сама по себе не означает нехватки газа для Латвии.

Согласно принятому в 2022 году регламенту ЕС, европейские газохранилища должны заполняться до установленного целевого уровня в 90%. Однако для Латвии предусмотрено исключение: к ноябрю страна должна обеспечить объем запасов, соответствующий 35% ее годового потребления газа.

Это связано с тем, что вместимость Инчукалнского газохранилища значительно превышает собственные потребности Латвии.

Запасы газа в Европе также ниже прошлогодних

По информации КРОУ, 18 октября газохранилища Европейского союза были заполнены примерно на 74%, что также ниже уровня годичной давности.

Дальнейшее пополнение запасов может осложнить более холодная осень. Если отопительный сезон начнется раньше или потребление газа увеличится, это создаст дополнительную нагрузку на европейский рынок.

В Latvenergo подчеркивают, что обеспечили необходимые объемы газа на предстоящую зиму, но ситуация с ценами остается основным фактором неопределенности.