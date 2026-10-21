В социальных сетях широкий резонанс вызвал пост фотографа Кристы Вуткевичи о переписке с клиентом, который писал ей на русском языке. Фотограф рассказывает, что вежливо попросила в дальнейшем общаться на латышском, поскольку каждое сообщение клиента ей приходилось переводить, однако в ответ получила упрёк, что у платящего клиента якобы есть право требовать, чтобы его понимали.

«Мне действительно непонятно, насколько наглыми могут быть люди. Клиент связывается со мной на русском языке, я вежливо прошу писать по-латышски, потому что мне приходится переводить каждое сообщение, а в ответ получаю текст о том, что “я плачу, поэтому хочу, чтобы меня понимали”», — пишет фотограф.

Она подчёркивает, что предлагает фотосессии на латышском и английском языках, а не услуги перевода. Кроме того, по её словам, отвечая по-латышски, клиент всё же смог понять написанное.

Позже фотограф добавила, что, по её мнению, проблема не в том, что клиента невозможно понять, а в том, что от неё ожидают адаптации к языку, которым она не владеет.

«С каких пор оплата услуги даёт право требовать, чтобы человек говорил на языке, которым не владеет? И почему в итоге ещё я должна чувствовать себя виноватой?» — спрашивает она.

Вуткевича подчёркивает, что уважение к клиенту, по её мнению, не означает обязанности принимать любые условия клиента. Она также указывает, что во время фотосессии коммуникация на русском языке была бы ещё сложнее, поскольку на сессию отведён примерно час, а перевод занял бы часть этого времени.

В обсуждение включились несколько пользователей социальных сетей. Часть из них поддержали фотографа, указав, что клиент не имеет права повышенным тоном или ультиматумами требовать от поставщика услуги общения на языке, которым тот не владеет.

Одна комментаторша также поделилась своим опытом, рассказав, что однажды на свадьбе со стороны гостей ей сразу сказали, что «с такой, как я» разговаривают только по-русски. По её мнению, проблема не в языковом разнообразии, а в том, каким образом высказывается такое требование.

В то же время другие участники дискуссии высказали иную точку зрения. Одна комментаторша пишет, что в их семье «каждый клиент на вес золота» независимо от того, на каком языке он говорит, а сообщения клиентов, пишущих по-русски, можно перевести с помощью технологий.

По её мнению, качество услуги формируется не только самой выполненной работой, но и способностью общаться с разными людьми и адаптироваться к ситуации. На этот аргумент фотограф ответила, что для неё самоуважение важнее денег. Она отмечает, что не возражает против клиента, который не знает латышского языка, но возражает против того, каким образом этот конкретный человек, по её словам, отреагировал на вежливую просьбу.

Ещё один комментатор, в свою очередь, посоветовал после такой переписки прекратить сотрудничество, поскольку позже могли бы возникнуть новые конфликты по поводу оказанной услуги.

Фотограф раскрывает, что в конце переписки так и поступила. По её словам, клиент продолжал высказывать упрёки, а затем, когда на них больше не реагировали, заблокировал её.

Дискуссия в комментариях продолжилась и по более широкому вопросу: в какой мере поставщик услуги должен подстраиваться под выбранный клиентом язык общения и в какой момент такое требование нарушает границы, установленные самим поставщиком услуги.