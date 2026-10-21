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Латвийским военнослужащим повысят зарплату, сколько они получают сейчас? 1 666

Наша Латвия
Дата публикации: 21.10.2026
tv24
Изображение к статье: призывники

В последние годы Латвия активно инвестирует в оборонную технику и вооружение, однако не менее важно позаботиться и о людях, которые служат в армии. Повышение оплаты труда военнослужащих — это шаг в этом направлении, и в следующем году базовая сумма их месячного оклада увеличится на 190 евро. В программе TV24 «Preses klubs» депутат Сейма и профессор факультета социальных наук RSU Андрис Спрудс (P) подчеркнул, что военнослужащие — одна из величайших ценностей Латвии.

Спрудс признал, что оплата труда военнослужащих — очень важный вопрос. В последние годы Латвия много инвестировала в вооружение и военную технику, поэтому теперь особое внимание следует уделить и людям, и оценке их труда.

По его мнению, повышение оплаты труда является обоснованным решением, поскольку необходимо учитывать и рост стоимости жизни. Хотя размер надбавки может показаться незначительным, в целом это формирует дополнительную финансовую поддержку для военнослужащих.

Спрудс пояснил, что оплата труда военнослужащего состоит из нескольких частей. В настоящее время базовая сумма месячного оклада составляет 835 евро, и в следующем году её планируется увеличить на 190 евро. Кроме того, к базовой сумме применяется коэффициент в зависимости от занимаемой должности, а также предоставляются компенсации на питание и содержание. В целом военнослужащий, начиная службу, получает около 1400 евро в месяц, указал Спрудс. Одновременно он подчеркнул, что при оценке этой суммы необходимо учитывать и растущие повседневные расходы.

Депутат подчеркнул, что забота о людях не должна оставаться на втором плане по сравнению с инвестициями в технику и вооружение. Это касается не только военнослужащих профессиональной службы, но и земессаргов, а также молодёжи Государственной службы обороны.

Спрудс положительно оценил инфраструктуру Государственной службы обороны, развиваемую в последние годы, и работу инструкторов. По его мнению, важны не только количественные показатели, но и то, чтобы молодые люди во время службы получали ценный опыт и уверенность в том, что это время внесло вклад как в их собственную жизнь, так и в оборону государства.

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#Сейм #инвестиции #Латвия #инфраструктура #оборона
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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