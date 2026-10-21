Министерство здравоохранения Латвии представило список неотложных расходов на 2027 год, который вызвал недоумение у депутатов Сейма. Самая крупная сумма — почти 33 миллиона евро — предназначена не для лечения пациентов или закупки медикаментов, а для обеспечения кибербезопасности, передает bb.lv.

Вопрос обсуждался 21 октября на совместном заседании трёх парламентских подкомиссий и комиссий, посвящённом потребностям здравоохранения.

Представитель Министерства здравоохранения Борис Книгин сообщил, что ведомство определило наиболее срочные потребности, на которые в следующем году необходимо дополнительно выделить 77,84 миллиона евро.

При этом крупнейшая статья расходов — 32,95 миллиона евро на кибербезопасность.

Почему компьютеры оказались важнее лекарств?

Председатель парламентской Комиссии по устойчивому развитию Угис Митревиц (Национальное объединение) выразил удивление тем, что расходы на кибербезопасность оказались выше сумм, запрашиваемых на покрытие дефицита компенсируемых лекарств и вакцинацию людей из групп риска.

Представители медицинской отрасли, включая Латвийскую ассоциацию сельских семейных врачей и профсоюз работников здравоохранения и социального ухода, также призвали направлять как можно больше средств непосредственно на лечение пациентов и укрепление существующей системы медицинской помощи, особенно в регионах.

Борис Книгин пояснил, что запрашиваемые на кибербезопасность деньги предназначены для обеспечения потребностей базовых государственных регистров.

Однако столь крупная сумма на фоне нехватки средств на медикаменты вызвала вопросы у участников заседания.

На что Министерство здравоохранения просит деньги

Среди неотложных приоритетов на 2027 год указаны:

32,95 млн евро — кибербезопасность и потребности базовых регистров.

23 млн евро — выполнение обязательств по оплате медицинских услуг, полученных в других странах ЕС и Европейской экономической зоны.

17,54 млн евро — покрытие первоначально рассчитанного дефицита финансирования компенсируемых лекарств.

1,62 млн евро — вакцинация групп риска против Covid-19.

1,5 млн евро — укрепление возможностей Службы неотложной медицинской помощи.

790 тысяч евро — увеличение объёмов заготовки крови.

440 тысяч евро — расширение услуг мобильных бригад паллиативной помощи.

При этом в министерстве признают, что реальная потребность в финансировании компенсируемых лекарств уже выросла по сравнению с первоначальным прогнозом.

На лекарства не хватает десятков миллионов

Согласно представленным Министерством здравоохранения расчётам, только для оплаты ноябрьских счетов за компенсируемые лекарства и медицинские материалы в 2026 году дополнительно потребуется 20,2 миллиона евро.

Эта сумма рассчитана уже с учётом пяти миллионов евро, которые правительство выделило 20 октября из средств на непредвиденные расходы, а также запланированного перераспределения денег внутри бюджета здравоохранения.

Общий прогнозируемый дефицит финансирования компенсируемых лекарств и материалов за январь — декабрь 2026 года достигает 54,9 миллиона евро.

Однако фактические выплаты распределяются между бюджетными годами: в 2026 году Национальная служба здравоохранения оплачивает декабрь предыдущего года и 11 месяцев текущего, а расходы за декабрь 2026-го будут оплачены в январе 2027 года.

Дополнительно в нынешнем году прогнозируется нехватка 3,39 миллиона евро на централизованные закупки лекарств и материалов и 6,81 миллиона евро на стационарное лечение.

Общий дефицит по этим трём направлениям, подлежащий покрытию в текущем бюджетном периоде, оценивается в 30,4 миллиона евро.

Под угрозой — работа службы скорой помощи

Недостаток финансирования может затронуть и Службу неотложной медицинской помощи.

По словам Книгина, если дополнительные 1,5 миллиона евро не будут выделены, министерству, возможно, придётся вновь представить предложения о закрытии одного из центров службы.

Представитель ведомства связал рост медицинских расходов со старением населения, усложнением лечения и увеличением потребности в дорогостоящих лекарствах и медицинских материалах.

Он подчеркнул, что неоплаченные обязательства никуда не исчезают: если их не покрыть сейчас, платить всё равно придётся в следующем году.

На здравоохранение хотят ещё 826 миллионов евро

В целом Министерство здравоохранения оценивает дополнительные потребности отрасли на 2027 год в 826,05 миллиона евро.

Из этой суммы 406,7 миллиона евро предполагается направить на улучшение доступности и качества медицинских услуг, включая повышение оплаты труда медиков и пересмотр тарифов.

Ещё 135,39 миллиона евро министерство хотело бы получить на совершенствование системы компенсируемых лекарств и медицинских материалов.

О проблемах финансирования свидетельствует и ситуация с питанием пациентов в больницах. В действующих тарифах на эти цели предусмотрено всего семь евро в день, причём норматив не повышался несколько лет.

Между тем фактические расходы ещё в 2023 году составляли 10,6 евро в Рижской Восточной клинической университетской больнице, 10,9 евро — в больнице Страдиня и 14,3 евро — в Детской клинической университетской больнице.

Таким образом, обсуждение бюджета здравоохранения выявило сразу две проблемы: растущую нехватку денег на лечение и лекарства и необходимость крупных вложений в цифровую инфраструктуру, без которой современная медицинская система также не может нормально функционировать.