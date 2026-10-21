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Сегодня мы не на параде - на востоке Латвии пройдут крупные учения, организованные бригадой НАТО 0 164

Наша Латвия
Дата публикации: 21.10.2026
LETA
Изображение к статье: военные НАТО

С 26 октября по 8 ноября многонациональная бригада НАТО в Латвии проведет самые масштабные на сегодняшний день военные учения по развертыванию сил "Resolute Reforger 2026", в которых примут участие около 3000 военнослужащих и 1000 единиц военной техники, сообщили агентству ЛЕТА в штабе бригады.

С 26 октября по 2 ноября военнослужащие и военная техника бригады будут перемещаться по автомобильным и железным дорогам с Адажской военной базы и военной базы Цери к местам проведения учений в Огрском, Екабпилсском, Айзкраукльском, Даугавпилсском, Алуксненском, Балвском, Гулбенском, Мадонском, Резекненском и Аугшдаугавском краях, а также в Резекне.

Во время учений подразделения бригады будут выполнять задачи по развертыванию сил, снабжению, управлению и связи, а также совершенствовать сотрудничество с Национальными вооруженными силами. Цель учений - проверить способность бригады перемещать, снабжать и координировать подразделения на больших расстояниях.

Командир бригады полковник Дэвид Брассар подчеркивает, что учения позволят продемонстрировать способность развертывать боеспособные силы на больших расстояниях, обеспечивать их действия в полевых условиях, а также эффективное управление, контроль и связь.

С 4 по 8 ноября подразделения приведут в порядок использованные для учений территории и вернутся на военные базы.

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#НАТО #Латвия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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