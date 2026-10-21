Базар повезут на продажу в Канны. Но перед этим Рига займёт на него 21,2 миллиона евро. Руководство города — как ему кажется — поставило точку в скандальной истории крупнейшего рынка страны.

На заседании 14 октября столичное самоуправление приняло решение: в 2026–2030 годах муниципальное ООО Rīgas nami обязано обеспечить привлечение инвестиций в размере 21 200 000 евро, включая налог на добавленную стоимость. Предполагается использовать средства предприятия, финансирование из фондов и программ Евросоюза, займы и другие финансовые инструменты. Деньги предназначены для «развития, сохранения и восстановления павильонов и территории Центрального рынка».

«Зелёная, умная, эстетичная и доступная территория…»

Так в документе самоуправления описывается «недвижимое имущество по адресу ул. Централтиргус, 1 (бывший Мясной павильон) и функционально необходимый земельный участок». До мая 2027 года компания Rīgas nami обязана согласовать площадь и конфигурацию участка с Департаментом имущества Рижского самоуправления, а также организовать аукцион права аренды объекта и определить перспективы его развития.

Отдельно подчёркивается право ООО Rīgas nami сдавать объект в аренду на срок до 30 лет — при условии соблюдения технических, культурно-исторических и функциональных требований.

Не забыли и о питании: предполагается предлагать «качественные, доступные и устойчивые блюда и продукты», отдавая приоритет местным крестьянам, домашним производителям и органическим продуктам.

Вице-мэр Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение) на пленарном заседании Рижской думы выступил в роли политического куратора проекта:

— Я полагаюсь на то, что Центральный рынок продолжит существовать. И ещё одна хорошая новость: пока к нам не пришёл большой инвестор с большим денежным кошельком или мешком, это наше собственное общество капитала. Тем самым мы можем за всем следить, приглашать представителей предприятия на заседания фракций и комитетов, просить их отчитываться.

— Вы верите, что придёт этот инвестор, как Дед Мороз? — иронично поинтересовался ветеран отечественной политики Сергей Долгополов.

— Надежда, конечно, есть, — не сдается Э. Ратниекс.

В частности, руководство столицы собирается представлять Центральный рынок на специализированных форумах по недвижимости. Например, на выставке MIPIM — Международном рынке профессионалов недвижимости — в прекрасных Каннах!

Linstow не при делах

Андрис Озолс, действующий депутат и бывший глава Латвийского агентства инвестиций и развития, недоумевал: почему заявленную сумму инвестиций нельзя было предусмотреть раньше и распределить так, чтобы в первую очередь выполнить неотложные работы по ремонту крыши Мясного павильона?

— Вы правы, — тут же нашёлся профессиональный адвокат Э. Ратниекс.

По его словам, ранее уже проводилась реновация павильонов. Сейчас же речь идёт не столько об устранении угрозы для зданий, сколько об изменении внешнего и внутреннего пространства. «Сделать рынок соответствующим требованиям XXI века» — вот чего добиваются городские власти.

«Абсолютно жалким» назвал результат работы группы по Центральному рынку депутат Эдвардс Шлесерс.

— Лучшее, что мы смогли выжать, — это взять в долг ещё денег. Rīgas nami принадлежат самоуправлению, — напомнил депутат. — То есть занимает самоуправление!

В качестве альтернативы Э. Шлесерс предложил провести международный конкурс на разработку мастер-плана всей территории Центрального рынка и её интеграции в городскую среду. Вместо этого Rīgas nami предложило конкурс эскизов, которые, по мнению депутата, не помогут привлечь ни одного инвестора.

Далее господин Шлесерс заявил, что Оярс Валкерс, председатель правления Rīgas nami, отсутствовавший на заседании думы, ранее утверждал, что провёл предварительные переговоры с крупнейшей девелоперской компанией Балтии Linstow. Однако представители последней впоследствии опровергли своё участие в проектах на Центральном рынке.

— Агенскалнский рынок — фантастический пример того, как можно передать рынок частнику, самим не инвестируя ни цента, — заявил оппозиционный депутат.

«Надо заканчивать Советский Союз»

С этого козыря начал своё выступление Ансис Пуполс (Национальное объединение). Нынешнее состояние торгового предприятия он назвал «ужасным».

Заместитель председателя Комитета по внешней среде и мобильности также предложил превратить Центральный рынок в транспортный хаб и место для детских развлечений.

— Также нельзя отдавать всё одному инвестору, — подчеркнул А. Пуполс, упомянув в этой связи Lidl: «Нам такого не надо».

Рудолфс Бреманис («Суверенная власть / Младолатыши») заметил, что особенно показательны тишина вокруг рынка перед выборами и нынешняя активизация. По его мнению, «всё будет выгодно строительным фирмам»:

— С которыми, наверное, уже всё сговорено: как, кто и за сколько.

Двумя десятками миллионов евро дело точно не ограничится, предположил Р. Бреманис. «Мы выслушали аргументы, что его надо подшпаклевать, и тогда легче найти инвестора», — иронично заметил депутат. Он также порекомендовал в том же режиме поработать со зданием бывшего РТУ, которое уже много лет безмолвно возвышается в Старом городе рядом с Рижской думой.

— То, что я слышал в кулуарах, — это Lidl, — продолжил депутат. — Там уже есть Maxima, от которой местные торговцы в шоке: демпингуют литовской продукцией. Теперь появится немецкая продукция в Lidl.

Свято место пусто не бывает?

Последствием такого соседства, предупредил Р. Бреманис, может стать уход латвийских крестьян, которые и без того с трудом справляются с повышенной арендной платой.

Между тем расположение Центрального рынка рядом со Старым городом и вокзалом открывает действительно широкие возможности для застройки, в том числе небоскрёбами, указал бывший дипломатический представитель Латвии в ОАЭ.

Вместо этого, по его мнению, «в центре Риги будет деградировавшая территория, где ничего не развивается». Партии коалиции обеспечат себе кормушку на ремонтах и парковках — и на этом всё закончится, а ситуация на рынке останется плюс-минус такой же, как в 1990-е годы.

Андрис Озолс, однако, настроен более оптимистично: Центральный рынок — это «жемчужина Риги». И даже если покупательские предпочтения меняются, рынок всё равно сможет найти своё место.