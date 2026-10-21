На границе Латвии в ближайшее время планируется установить новые системы наблюдения, способные обнаруживать и отслеживать нарушителей с помощью визуального и звукового контроля. Министр обороны Райвис Мелнис предупреждает, что миграционное давление не снижается, а повреждение пограничной инфраструктуры может быть связано не только с нелегальной миграцией, но и с подготовкой диверсий.

Национальные вооруженные силы Латвии планируют в ближайшее время установить на границе новые технологические системы наблюдения, которые позволят эффективнее выявлять попытки незаконного проникновения в страну. Об этом министр обороны Райвис Мелнис заявил в программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама», сообщает ЛЕТА.

По словам министра, новые системы смогут не только фиксировать происходящее визуально, но и улавливать звуки в приграничной зоне. Это позволит обнаруживать людей, отслеживать их передвижение и быстрее реагировать на попытки незаконного пересечения границы.

В настоящее время для охраны границы уже используются беспилотники.

Миграционное давление не снижается

Мелнис признал, что давление нелегальной миграции на латвийскую границу остается высоким. По его словам, Латвию по-прежнему пытаются использовать как транзитный коридор.

При этом совместная работа Государственной пограничной охраны, полиции, Национальных вооруженных сил и Земессардзе позволила сократить число нарушителей, которым удается продолжить путь по территории Латвии. Кроме того, правоохранительные органы задерживают больше организаторов незаконной перевозки мигрантов.

Министр связал участившиеся агрессивные попытки пересечения границы с результативностью мер по ее охране. По его оценке, подобные действия свидетельствуют о том, что незаконно попасть в Латвию становится сложнее.

Повреждение камер может быть связано с подготовкой диверсий

Отдельно министр остановился на случаях повреждения инфраструктуры в приграничье. Среди таких инцидентов он назвал поджоги объектов, кражи камер видеонаблюдения, а также их срыв и повреждение.

Мелнис допустил, что подобные действия могут быть направлены не только на содействие нелегальной миграции, но и на подготовку других операций на территории Латвии, включая диверсии против объектов, расположенных дальше от границы.

По оценке министра, провокации со стороны России и Беларуси представляют собой сознательные и скоординированные действия, направленные на запугивание общества, подрыв единства и ослабление поддержки Украины.

Отвечая на вопрос о том, являются ли недавние инциденты отдельными случаями или частью общей кампании, Мелнис заявил, что считает их спланированными и организованными действиями.

По его словам, таким образом также проверяется способность латвийских служб взаимодействовать между собой и реагировать на возникающие угрозы.

Во время учений в Беларуси повышенной угрозы не наблюдалось

В то же время министр отметил, что во время военных учений, проходивших на прошлой неделе в Беларуси, Национальные вооруженные силы Латвии не зафиксировали провокаций или повышения угрозы на границе. Латвийские военные следили за ходом учений, однако ничего необычного или заслуживающего особого внимания обнаружено не было.

Мелнис также подчеркнул необходимость внимательно следить за развитием российских военных технологий.

Комментируя попытки России создать собственную систему спутниковой связи, он заявил, что противника нельзя недооценивать. Однако нынешний уровень развития этой технологии, по оценке министра, пока не дает оснований для серьезного беспокойства.