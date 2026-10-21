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Небесная канцелярия проявила щедрость: Латвии достанется немного тепла 0 114

Наша Латвия
Дата публикации: 21.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осень
ФОТО: LETA

В четверг, 22 октября, в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха днём поднимется до +10…+15 градусов, прогнозируют синоптики.

Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, порывы которого достигнут 9–14 метров в секунду.

В ночь на четверг температура воздуха составит от +2 градусов в отдельных районах на востоке страны до +11 градусов на побережье Курземе.

Днём воздух прогреется до +10…+15 градусов.

Погода в Риге

В столице в ближайшие сутки облачность увеличится, однако осадков не ожидается.

Юго-восточный ветер усилится в порывах до 12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит около +9 градусов, а во второй половине дня поднимется до +13 градусов.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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