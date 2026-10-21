В среду, 21 октября, на большей части территории Латвии ожидается солнечная и сухая погода. Температура воздуха повысится до +11…+16 градусов, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии станет немного теплее, а на большей части территории страны будет светить солнце, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на прогноз синоптиков.

Больше облаков ожидается в Курземе, однако осадков не прогнозируется.

В течение дня будет дуть слабый или умеренный восточный и юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +11 до +16 градусов.

В Риге среда также пройдет без осадков. Ожидается солнечная погода со слабым или умеренным юго-восточным ветром. Воздух прогреется до +14 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет юго-западная периферия антициклона.