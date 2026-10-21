С 27 по 30 октября из-за ремонтных работ изменится движение поездов на Тукумском и Айзкраукльском направлениях. Некоторые рейсы отменят, другие будут отправляться раньше или позже обычного, а часть поездов изменит маршрут или путь отправления. Корректировки затронут также Даугавпилсское, Мадонское, Лудзенское и Елгавское направления, сообщает АО Pasažieru vilciens (Vivi).

На следующей неделе пассажирам поездов Vivi следует особенно внимательно проверять расписание перед поездкой. В связи с ремонтом железнодорожной инфраструктуры с 27 по 30 октября на нескольких направлениях ожидаются отмены рейсов, изменения времени отправления и прибытия, а также путей, с которых будут отправляться поезда.

Как сообщили агентству ЛЕТА в АО Pasažieru vilciens, работы будет проводить предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz).

Тукумское направление: изменения 27 и 29 октября

На Тукумской линии изменения связаны с восстановлением железнодорожного моста через Лиелупе. Работы запланированы на период с меньшим пассажиропотоком — с 9:30 до 16:10.

В оба дня будут отменены по шесть рейсов в каждом направлении.

Из Риги не будут отправляться поезда в 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 и 15:30.

При этом некоторые рейсы продлят:

поезд из Риги в 10:00 будет следовать до Кемери;

поезда в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00 будут следовать до станции Тукумс II вместо Слоки.

Поезд из Риги в 9:30 будет прибывать на остановки между Слокой и Тукумсом II на 11–13 минут позже обычного. Рейс в 15:45 будет прибывать на остановки между Приедайне и Дубулты с опозданием на семь минут относительно привычного расписания.

В направлении Риги из Слоки отменят отправления в 10:09, 11:09, 12:09, 13:09, 14:09 и 15:09.

Чтобы сохранить привычное время прибытия в столицу, ряд других поездов будет отправляться на 10–17 минут раньше.

Кроме того, изменятся маршруты двух рейсов:

поезд, обычно отправляющийся со станции Тукумс II, начнет движение из Кемери в 11:20;

поезд, обычно отправляющийся из Кемери, начнет движение со станции Тукумс II в 11:52 и прибудет в Кемери в 12:13.

Изменятся и пути отправления поездов в Юрмале.

27 и 29 октября на остановках Лиелупе, Булдури, Дзинтари и Майори все поезда в обоих направлениях будут прибывать и отправляться с первого пути.

В Дубулты поезда из Риги будут прибывать на первый путь, а поезда в направлении Риги — отправляться со второго.

Айзкраукльское направление: изменения с 28 по 30 октября

На Айзкраукльской линии LDz будет ремонтировать железнодорожный переезд. Изменения расписания предусмотрены на 28, 29 и 30 октября, причем на каждую дату составлен отдельный график.

Наиболее существенные корректировки 28 и 29 октября затронут вечерние рейсы.

Из Риги отменят поезда в 19:39 и 20:39. Поезд в 17:24 будет следовать только до Саласпилса вместо Огре.

В направлении Риги отменят рейсы из Лиелварде в 19:28 и 20:25.

Изменится время отправления ряда других поездов:

Маршрут Новое время Изменение Саласпилс — Рига 18:15 Рейс начнется в Саласпилсе вместо Огре Лиелварде — Рига 18:15 На 9 минут раньше Рига — Айзкраукле 22:09 На 30 минут позже Лиелварде — Рига 22:07 На 30 минут позже Рига — Айзкраукле 04:47 Раньше обычного Рига — Огре 05:28 Раньше обычного Лиелварде — Рига 04:41 На 13 минут раньше Айзкраукле — Рига 05:01 На 2 минуты раньше

Изменятся пути отправления поездов

С 18:40 28 октября до 6:15 29 октября на остановках Доле, Дарзини, Румбула, Гайсма, Шкиротава и Даугмале поезда из Риги будут прибывать на второй путь, а поезда в Ригу — отправляться также со второго пути.

С 18:40 29 октября до 6:15 30 октября на этих остановках поезда будут использовать первый путь.

В Саласпилсе поезда в Ригу, как обычно, будут отправляться с первого пути, а поезда из Риги — прибывать на второй. Рейс в 18:15 будет отправляться с третьего пути.

На остановке Яняварты порядок использования путей также будет меняться в зависимости от даты и типа поезда. Пассажирам рекомендуется обращать внимание на информацию на станции.

Изменения затронут Даугавпилс, Мадону, Лудзу и Елгаву

28 и 29 октября корректировки коснутся также отдельных дизельных поездов и последнего вечернего рейса в Елгаву.

Последний поезд из Риги в Елгаву отправится на 10 минут позже — в 23:45.

На других направлениях предусмотрены следующие изменения:

Даугавпилс: поезд из Риги будет отправляться в 21:12 — на 11 минут позже. Еще один рейс из Риги отправится в 18:21, также на 11 минут позже. Поезд из Даугавпилса в 16:29 прибудет в Ригу на три минуты позже обычного.

Мадона: поезд из Риги будет отправляться в 19:04 — на три минуты позже. Прибытие соответствующего рейса в Ригу запланировано на 21:38 — на 12 минут позже обычного.

Лудза: поезд отправится в привычное время, в 16:55, но прибудет в Ригу на 12 минут позже — в 20:11.

Пассажирам рекомендуется заранее проверять актуальное расписание на сайте Vivi и учитывать возможные изменения путей отправления.