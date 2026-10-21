Покупатели магазинов Rimi жалуются, что после перестановки товаров найти привычные продукты стало настоящим испытанием. Причём иногда даже сотрудники не могут подсказать, где теперь лежит нужный товар.

Об этом рассказала зрительница передачи TV24 «Uz līnijas». По её словам, подобная ситуация наблюдается сразу в нескольких магазинах сети, в том числе в Елгаве и Добеле. Мне самому довелось испытать "удобства" переформатирования Rimi в Риге на пулквейжа Бриежа.

Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрикс Данусевичс предположил, что происходящее может быть связано со сменой владельца Rimi.

В июне 2025 года датская компания Salling Group приобрела Rimi Baltic за 1,3 миллиарда евро. До этого сеть с 2007 года принадлежала шведской ICA Gruppen.

Данусевичс отметил, что на других рынках Salling Group в большей степени ориентируется на магазины с доступными ценами, тогда как Rimi традиционно позиционировала себя в среднем и более дорогом сегментах.

По мнению эксперта, пока неясно, какую стратегию выберет новый собственник. Неопределённость вокруг будущих изменений, возможно, отражается и на работе магазинов. Впрочем, конкретных причин перестановок Данусевичс не назвал.

Он также напомнил, что в Латвии работают продуктовые магазины нескольких десятков брендов, поэтому у покупателей есть возможность выбирать наиболее удобные варианты.

Что обещал новый владелец?

После покупки Rimi Baltic датская компания заверяла, что сохранит привычную концепцию сети и продолжит её развитие. Среди приоритетов назывались расширение ассортимента, улучшение ценовых предложений и создание более комфортных условий для покупателей.

На момент сделки Rimi Baltic объединяла 314 магазинов в Латвии, Литве и Эстонии, а число сотрудников превышало 11 тысяч.

Изменения в ассортименте начались уже осенью 2025 года. В сентябре в рижский логистический центр поступила первая партия товаров собственной марки Salling. До конца октября планировалось представить 123 наименования продукции — от макарон, кофе и печенья до бытовых и гигиенических товаров.

Часть новинок должна была заменить товары прежнего поставщика ICA Gruppen, а примерно треть представляла собой совершенно новые продукты.

В Rimi тогда объясняли, что обновление ассортимента позволит предложить покупателям больше товаров с привлекательным соотношением цены и качества.

Однако пока некоторые посетители магазинов замечают прежде всего другое: привычные товары приходится искать заново, а поход за покупками превращается в своеобразный квест.