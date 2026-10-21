Население Даугавпилса и Резекне сокращается, но пожилых людей в этих городах становится все больше. Спрос на услуги длительного ухода растет, а мест в муниципальных пансионатах не хватает. При этом самоуправления не планируют расширять учреждения из-за недостатка финансирования. Альтернативой могут стать небольшие частные центры ухода, один из которых готовится к открытию в Аугшдаугавском крае.

В Латгале растет потребность в услугах длительного ухода за пожилыми людьми, однако возможности муниципальных пансионатов остаются ограниченными. В Даугавпилсе и Резекне увеличивается число жителей старше 65 лет, а строительство новых мест сдерживает нехватка финансирования, сообщает LSM.lv.

В Даугавпилсе около 70 человек ждут места в пансионате

Хотя общая численность населения Даугавпилса сокращается, город одновременно сталкивается со старением жителей. С 2000 года число горожан старше 65 лет увеличилось почти на четверть и сейчас приближается к 20 тысячам.

В единственном муниципальном доме престарелых Даугавпилса проживают 170 человек. Еще около 70 ожидают своей очереди. По словам руководителя социальной службы Даугавпилса Марины Герасимовой, потребность в уходе постоянно увеличивается, в том числе из-за большого числа одиноких пожилых людей.

«Очередь растет, много одиноких людей, и из больницы приходит много писем о том, что туда попадают люди, которые не могут сами о себе позаботиться», — рассказала Герасимова.

Она пояснила, что в некоторых случаях пожилого человека невозможно выписать из больницы домой, поскольку он нуждается в постоянной помощи.

Из-за отсутствия свободных мест в городском пансионате самоуправлению приходится дополнительно закупать услуги ухода за пределами Даугавпилса.

При этом строительство нового муниципального дома престарелых городские власти пока не планируют, ссылаясь на сокращение населения.

Резекне не может позволить себе расширение пансионата

Похожая ситуация сложилась в Резекне, где с 2000 года число пожилых жителей увеличилось на 18%. В местном доме престарелых предусмотрено 185 мест. В очереди находятся в том числе люди с тяжелыми функциональными нарушениями, которым требуется постоянный уход. Однако расширять учреждение самоуправление не планирует из-за отсутствия необходимых средств.

Как рассказал вице-мэр Резекне Алексей Стец, ранее стоимость полной реконструкции пансионата, включая внутренние работы, оценивалась в семь миллионов евро.

«Это огромная сумма. Сейчас европейской программы нет, но даже если бы она была, софинансирование со стороны города составило бы более миллиона евро», — пояснил Стец.

Таким образом, даже при наличии европейской поддержки самоуправлению было бы сложно найти средства на реализацию проекта.

В Вишки строят частный комплекс на 48 человек

Тем временем в поселке Вишки Аугшдаугавского края при поддержке Европейского союза завершается строительство нового частного комплекса по уходу за пожилыми людьми. Он будет состоять из трех небольших домов, рассчитанных на 16 жильцов каждый. Всего комплекс сможет принять 48 человек.

В отличие от традиционных крупных пансионатов, проект ориентирован на создание более домашней, семейной среды.

Как рассказал руководитель частного центра ухода Rūre Кристиан Давис, жильцы будут проживать небольшими группами, преимущественно в отдельных комнатах, в некоторых случаях — по двое.

«По сути, это наилучший возможный пример семейной среды», — отметил он.

Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на конец ноября.

Первоначально европейское финансирование на строительство подобных учреждений было доступно только самоуправлениям. Однако интерес к программе проявили лишь Рига и Бауска.

Позднее возможность претендовать на поддержку открыли и для частных предприятий, благодаря чему стало возможным строительство комплекса в Вишки.

При этом новый центр рассчитан всего на 48 человек и сам по себе не сможет полностью решить проблему растущего спроса на услуги длительного ухода в регионе.