В четверг, 29 октября, жители Риги смогут бесплатно пройти обследование родинок и других кожных образований у дерматолога, передает bb.lv. Акцию организует Рижская 1-я больница, чтобы помочь людям вовремя обнаружить опасные изменения кожи, в том числе признаки меланомы — одного из наиболее агрессивных видов рака.
Как сообщает представитель больницы Кристине Минцане, профилактические осмотры будут проводиться с 9:00 до 13:00.
Специалисты напоминают, что изменения кожи не всегда заметны самому человеку. Даже родинка, которая годами выглядела совершенно безобидной, со временем может изменить форму, цвет или размер.
Такие изменения иногда свидетельствуют о развитии злокачественного заболевания.
Как будут проверять родинки?
Во время бесплатной консультации дерматолог осмотрит кожные образования с помощью оптического дерматоскопа.
Этот прибор позволяет рассматривать родинки под многократным увеличением и оценивать их структуру, выявляя изменения, которые трудно заметить невооружённым глазом.
Если врач обнаружит подозрительное образование, пациент получит рекомендации относительно дальнейших обследований и при необходимости лечения.
В больнице подчёркивают, что раннее выявление меланомы имеет решающее значение для успешного лечения.
Где и когда пройдёт бесплатная проверка?
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Дата: четверг, 29 октября 2026 года.
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Время: с 9:00 до 13:00.
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Место: Рижская 1-я больница, второй корпус, первый этаж, конференц-зал.
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Стоимость: бесплатно.
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Предварительная запись: обязательна.
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Телефон для записи: 67 366 323.
В больнице призывают не откладывать профилактические осмотры, особенно если родинка начала увеличиваться, менять цвет, форму или вызывать неприятные ощущения.
Своевременное обращение к дерматологу помогает выявлять опасные заболевания кожи на ранних стадиях, когда возможности успешного лечения значительно выше.
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