В четверг, 29 октября, жители Риги смогут бесплатно пройти обследование родинок и других кожных образований у дерматолога, передает bb.lv. Акцию организует Рижская 1-я больница, чтобы помочь людям вовремя обнаружить опасные изменения кожи, в том числе признаки меланомы — одного из наиболее агрессивных видов рака.

Как сообщает представитель больницы Кристине Минцане, профилактические осмотры будут проводиться с 9:00 до 13:00.

Специалисты напоминают, что изменения кожи не всегда заметны самому человеку. Даже родинка, которая годами выглядела совершенно безобидной, со временем может изменить форму, цвет или размер.

Такие изменения иногда свидетельствуют о развитии злокачественного заболевания.

Как будут проверять родинки?

Во время бесплатной консультации дерматолог осмотрит кожные образования с помощью оптического дерматоскопа.

Этот прибор позволяет рассматривать родинки под многократным увеличением и оценивать их структуру, выявляя изменения, которые трудно заметить невооружённым глазом.

Если врач обнаружит подозрительное образование, пациент получит рекомендации относительно дальнейших обследований и при необходимости лечения.

В больнице подчёркивают, что раннее выявление меланомы имеет решающее значение для успешного лечения.

Где и когда пройдёт бесплатная проверка?

Дата: четверг, 29 октября 2026 года.

Время: с 9:00 до 13:00.

Место: Рижская 1-я больница, второй корпус, первый этаж, конференц-зал.

Стоимость: бесплатно.

Предварительная запись: обязательна.

Телефон для записи: 67 366 323.

В больнице призывают не откладывать профилактические осмотры, особенно если родинка начала увеличиваться, менять цвет, форму или вызывать неприятные ощущения.

Своевременное обращение к дерматологу помогает выявлять опасные заболевания кожи на ранних стадиях, когда возможности успешного лечения значительно выше.