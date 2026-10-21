Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Родинка или меланома? В Риге можно будет бесплатно пройти обследование 0 342

Наша Латвия
Дата публикации: 21.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Меланома
ФОТО: BB.LV/AI

В четверг, 29 октября, жители Риги смогут бесплатно пройти обследование родинок и других кожных образований у дерматолога, передает bb.lv. Акцию организует Рижская 1-я больница, чтобы помочь людям вовремя обнаружить опасные изменения кожи, в том числе признаки меланомы — одного из наиболее агрессивных видов рака.

Как сообщает представитель больницы Кристине Минцане, профилактические осмотры будут проводиться с 9:00 до 13:00.

Специалисты напоминают, что изменения кожи не всегда заметны самому человеку. Даже родинка, которая годами выглядела совершенно безобидной, со временем может изменить форму, цвет или размер.

Такие изменения иногда свидетельствуют о развитии злокачественного заболевания.

Как будут проверять родинки?

Во время бесплатной консультации дерматолог осмотрит кожные образования с помощью оптического дерматоскопа.

Этот прибор позволяет рассматривать родинки под многократным увеличением и оценивать их структуру, выявляя изменения, которые трудно заметить невооружённым глазом.

Если врач обнаружит подозрительное образование, пациент получит рекомендации относительно дальнейших обследований и при необходимости лечения.

В больнице подчёркивают, что раннее выявление меланомы имеет решающее значение для успешного лечения.

Где и когда пройдёт бесплатная проверка?

  • Дата: четверг, 29 октября 2026 года.

  • Время: с 9:00 до 13:00.

  • Место: Рижская 1-я больница, второй корпус, первый этаж, конференц-зал.

  • Стоимость: бесплатно.

  • Предварительная запись: обязательна.

  • Телефон для записи: 67 366 323.

В больнице призывают не откладывать профилактические осмотры, особенно если родинка начала увеличиваться, менять цвет, форму или вызывать неприятные ощущения.

Своевременное обращение к дерматологу помогает выявлять опасные заболевания кожи на ранних стадиях, когда возможности успешного лечения значительно выше.

×
#Рига #медицина #профилактика #бесплатно #кожа #дерматология #родинки #здоровье #меланома
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Бюджет Минздрава
Изображение к статье: Осень
Изображение к статье: призывники
Изображение к статье: рука с телефоном

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Женщина в инвалидном кресле Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: поезд
Наша Латвия
Изображение к статье: Роман Шухевич
В мире
1
Изображение к статье: Деньги и ведомость
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Грандиозный тоннель под Балтийским морем
Бизнес
Изображение к статье: янтарь
Lifenews
Изображение к статье: Женщина в инвалидном кресле Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: поезд
Наша Латвия
Изображение к статье: Роман Шухевич
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео