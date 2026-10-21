Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В эти выходные Латвия переведет часы: когда и в какую сторону двигать стрелки 0 294

Наша Латвия
Дата публикации: 21.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: часы на осенних листьях
ФОТО: BB.LV/AI

В ночь с субботы на воскресенье, 25 октября, Латвия перейдет на зимнее время. В 4:00 стрелки часов необходимо будет перевести на один час назад — на 3:00. Таким образом, в эту ночь можно будет поспать на час дольше. Несмотря на многолетние дискуссии об отмене сезонного перевода времени, в Евросоюзе единое решение пока не принято.

Когда и в какую сторону переводить часы

В ночь на воскресенье, 25 октября, в 4:00 утра часы необходимо будет перевести на один час назад — на 3:00. Это означает, что ночь станет на час длиннее.

25 октября 2026 года: 04:00 → 03:00.

Почему в Латвии продолжают переводить часы

Переход на летнее и зимнее время в Латвии регулируется правилами Кабинета министров от 26 октября 2010 года.

На уровне Европейского союза действует директива 2001 года, устанавливающая единые даты начала и окончания летнего времени для всех стран ЕС.

В Министерстве экономики напоминают, что в Евросоюзе неоднократно обсуждалась возможность отмены сезонного перевода часов, однако окончательное решение до сих пор не принято.

Ряд государств считает, что перед отказом от существующей системы необходимо тщательно оценить возможные последствия, включая экономические затраты, влияние на общество и здоровье населения.

Поэтому Латвия продолжает соблюдать действующий порядок перевода времени.

Когда снова переведут часы

Следующий переход на летнее время состоится 28 марта 2027 года.

В этот день в 3:00 утра стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед — на 4:00.

Таким образом, весной ночь станет на час короче.

×
#Латвия #время #министерство экономики #перевод часов #Евросоюз
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: рынок Эксклюзив!
Изображение к статье: осенние листья
Изображение к статье: Осень
Изображение к статье: Число повреждений инфраструктуры на границе выросло почти втрое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: полицейские
В мире
Изображение к статье: Лекарства в интернете
Бизнес
Изображение к статье: Комнатные цветы: народные приметы и их влияние
Люблю!
Изображение к статье: робот за просмотром документов
Политика
1
Изображение к статье: Смартфон заряжается
Люблю!
Изображение к статье: руки
Наша Латвия
Изображение к статье: полицейские
В мире
Изображение к статье: Лекарства в интернете
Бизнес
Изображение к статье: Комнатные цветы: народные приметы и их влияние
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео