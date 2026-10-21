В ночь с субботы на воскресенье, 25 октября, Латвия перейдет на зимнее время. В 4:00 стрелки часов необходимо будет перевести на один час назад — на 3:00. Таким образом, в эту ночь можно будет поспать на час дольше. Несмотря на многолетние дискуссии об отмене сезонного перевода времени, в Евросоюзе единое решение пока не принято.

Когда и в какую сторону переводить часы

В ночь на воскресенье, 25 октября, в 4:00 утра часы необходимо будет перевести на один час назад — на 3:00. Это означает, что ночь станет на час длиннее.

25 октября 2026 года: 04:00 → 03:00.

Почему в Латвии продолжают переводить часы

Переход на летнее и зимнее время в Латвии регулируется правилами Кабинета министров от 26 октября 2010 года.

На уровне Европейского союза действует директива 2001 года, устанавливающая единые даты начала и окончания летнего времени для всех стран ЕС.

В Министерстве экономики напоминают, что в Евросоюзе неоднократно обсуждалась возможность отмены сезонного перевода часов, однако окончательное решение до сих пор не принято.

Ряд государств считает, что перед отказом от существующей системы необходимо тщательно оценить возможные последствия, включая экономические затраты, влияние на общество и здоровье населения.

Поэтому Латвия продолжает соблюдать действующий порядок перевода времени.

Когда снова переведут часы

Следующий переход на летнее время состоится 28 марта 2027 года.

В этот день в 3:00 утра стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед — на 4:00.

Таким образом, весной ночь станет на час короче.