В Латвии начался сезонный рост респираторных заболеваний. За последнюю неделю заболеваемость гриппом увеличилась на 23,4%, а другими острыми респираторными инфекциями — на 13%. Наиболее тревожная ситуация наблюдается среди детей младше четырёх лет.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), опубликованные 21 октября.

По информации специалистов, за минувшую неделю грипп был клинически диагностирован у шести пациентов. Средний показатель заболеваемости составил 7,9 случая на 100 тысяч жителей против 6,4 случая неделей ранее.

Одновременно увеличилось число обращений к врачам с симптомами других острых респираторных инфекций. За неделю в медицинские учреждения, участвующие в мониторинге, обратились 997 таких пациентов.

Заболеваемость достигла 1308,2 случая на 100 тысяч жителей, что на 13% выше показателя предыдущей недели. Более того, этот уровень уже превышает значения, зарегистрированные в аналогичный период прошлого сезона.

Дети болеют чаще всего

Наиболее высокая заболеваемость отмечена среди детей младше четырёх лет — 6948,5 случая на 100 тысяч жителей соответствующей возрастной группы.

Среди детей от пяти до 14 лет показатель составил 3157,5 случая.

При этом рост заболеваемости зафиксирован во всех возрастных группах.

Из шести пациентов, у которых врачи диагностировали грипп, трое — дети: один ребёнок младше четырёх лет и двое в возрасте от пяти до 14 лет. Остальные трое заболевших — взрослые от 15 до 64 лет.

В 46 практиках семейных врачей, участвующих в мониторинге, пациенты с острыми респираторными инфекциями составили уже 21% всех обратившихся за амбулаторной помощью.

Случаев пневмонии стало вдвое больше

Отдельное беспокойство вызывает увеличение числа заболеваний пневмонией.

За неделю в амбулаторные учреждения обратились 20 пациентов с этим диагнозом. Средняя заболеваемость составила 26,2 случая на 100 тысяч жителей — вдвое больше, чем неделей ранее.

Впрочем, этот показатель пока в 1,8 раза ниже уровня аналогичного периода прошлого сезона.

Чаще всего пневмония встречается у детей младше четырёх лет. В этой возрастной группе зарегистрировано 98,3 случая на 100 тысяч жителей.

В десяти больницах Риги и других регионов Латвии доля пациентов, госпитализированных с тяжёлыми острыми респираторными инфекциями, увеличилась с 2,9% до 3,2%.

Среди обследованных госпитализированных пациентов грипп подтвердился в 0,4% случаев, а респираторно-синцитиальный вирус (RSV) — в 2%.

Что происходит с Covid-19?

На фоне роста сезонных респираторных инфекций доля положительных лабораторных тестов на Covid-19, напротив, снизилась с 4,4% до 2,5%.

Однако за минувшую неделю зарегистрирован один случай смерти пациента с Covid-19. Всего с начала нынешнего сезона умерли два пациента с таким диагнозом.

В SPKC отмечают, что в аналогичный период прошлого сезона заболеваемость Covid-19, напротив, увеличивалась.

Лабораторные исследования также подтверждают циркуляцию вирусов гриппа. Из 250 образцов, исследованных в Национальной референс-лаборатории микробиологии Рижской Восточной клинической университетской больницы, в 11 обнаружен вирус гриппа типа A. Это составляет 4,4% исследованных образцов.

RSV выявлен в одном образце.

Таким образом, хотя количество подтверждённых случаев гриппа пока относительно невелико, общая активность респираторных инфекций в Латвии растёт. Особенно заметен этот рост среди маленьких детей, которые чаще других обращаются за медицинской помощью.