В Латвии внедряют международную систему оказания медицинской помощи при катастрофах, терактах и других чрезвычайных происшествиях с большим количеством пострадавших.

Латвия готовится к массовым катастрофам: медиков обучают спасать сотни пострадавших

На этой неделе Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) впервые проводит национальные учения по стандарту MIMMS, который используется в ряде европейских стран и признан НАТО.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на NMPD, новая система позволит медикам, спасателям, полиции и военным действовать по единым правилам в ситуациях, когда число пострадавших значительно превышает возможности обычных бригад скорой помощи.

Речь идёт о британской системе MIMMS (Major Incident Medical Management and Support), предназначенной для организации медицинской помощи при массовых происшествиях.

Она предусматривает единые принципы управления спасательными операциями, распределения обязанностей, определения очерёдности оказания помощи пострадавшим и организации их эвакуации в больницы.

Война в Украине заставила пересмотреть риски

Директор NMPD Лиене Ципуле отмечает, что до сих пор Латвии удавалось избегать масштабных катастроф и чрезвычайных происшествий с большим количеством жертв.

Однако события последнего десятилетия существенно изменили ситуацию с безопасностью в Европе.

Террористические атаки, разрушительные стихийные бедствия и война в Украине показали, насколько важно быть готовыми к ситуациям, когда за короткое время медицинская помощь может понадобиться огромному количеству людей.

«Каждое государство должно быть готово к событиям, когда за короткое время медицинская помощь может потребоваться большому числу пострадавших», — подчеркнула Ципуле.

По её словам, в таких обстоятельствах особенно важно, чтобы все задействованные службы использовали единые и понятные международные стандарты.

Это позволит медикам, пожарным, полицейским и военным быстрее координировать свои действия, определять приоритеты и организовывать эвакуацию раненых.

Медиков учат принимать решения за секунды

На этой неделе в Латвии проходят первые организованные NMPD национальные учения по системе MIMMS.

Занятия проводят сертифицированные латвийские инструкторы и британский специалист по медицинскому управлению массовыми происшествиями Джастин Бёрк-Джонс.

Участники осваивают управление действиями медицинских подразделений, обмен информацией во время кризиса, оценку безопасности места происшествия, сортировку пострадавших по степени тяжести состояния и планирование эвакуации.

Особое внимание уделяется практическим тренировкам.

Медикам приходится принимать быстрые решения в условиях сильного стресса, когда число нуждающихся в помощи значительно превышает имеющиеся ресурсы.

Один из ключевых элементов системы — медицинская сортировка, или триаж. Она позволяет определить, кому помощь необходима немедленно, а кто может подождать, чтобы максимально эффективно использовать ограниченные силы спасателей.

К учениям подключат полицию, армию и больницы

Внедрение MIMMS предполагает тесное взаимодействие различных служб.

В перспективе обучение должны пройти не только сотрудники скорой помощи, но и представители Государственной пожарно-спасательной службы, полиции, Национальных вооружённых сил, Земессардзе, больничных отделений неотложной помощи и групп кризисного управления.

Это позволит всем участникам спасательных операций использовать общие алгоритмы действий.

Подобная система уже применяется в нескольких европейских государствах, в том числе в Эстонии, а её принципы признаны НАТО в рамках гражданско-военного сотрудничества.

Подготовка проводится совместно с британской организацией Advanced Life Support Group (ALSG), разработавшей стандарт соответствующего учебного курса.

Новая система потребует дополнительного финансирования

NMPD занимается внедрением MIMMS уже несколько лет.

Сейчас продолжается поиск финансирования для расширения программы обучения. В Министерстве здравоохранения рассматривается информационный доклад о дальнейшем развитии военной и кризисной медицины и необходимых для этого средствах.

Внедрение международной системы предусмотрено стратегией развития NMPD на 2026–2030 годы.

После подготовки достаточного числа специалистов принципы MIMMS планируется включить в государственные планы медицины катастроф и документы, определяющие готовность службы скорой помощи к чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, международные стандарты должны превратиться в конкретные инструкции для действий при происшествиях с большим количеством пострадавших.

На случай кризиса создают запасы жизненно важных лекарств

Параллельно Латвия усиливает подготовку системы здравоохранения к возможным чрезвычайным ситуациям.

На прошлой неделе правительство утвердило правила создания, хранения и использования резервов критически важных лекарственных препаратов.

Их задача — обеспечить бесперебойное снабжение медикаментами даже в случае серьёзных нарушений поставок во время кризиса, чрезвычайной ситуации или угрозы государственной безопасности.

Формирование резервов будет организовывать Национальная служба здравоохранения, заключая договоры с оптовыми поставщиками лекарств.

Фармацевтические компании должны будут обеспечивать хранение, учёт и своевременное обновление запасов.

При получении соответствующего распоряжения они будут обязаны доставить необходимые препараты в указанные места не позднее чем через 24 часа.

В перечень критически важных лекарств включены препараты для лечения заболеваний из 20 групп, в том числе обезболивающие и противоаллергические средства, лекарства от диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

При этом полный перечень препаратов и объёмы резервов отнесены к информации ограниченного доступа.

В NMPD подчёркивают, что главная цель всех этих мер — обеспечить максимально быструю и эффективную помощь населению как при крупных происшествиях в мирное время, так и в случае серьёзной угрозы безопасности государства.