23 октября 2026 года чтят преподобного Амвросия Оптинского и святых брата и сестру Евлампия и Евлампию. В народе этот день называли Евлампием Зимнеуказателем или Евлампием Светильником, потому что в этот день начинали заготавливать лучины на зиму. По этому дню судили о погоде будущей зимы.

О чем вспоминают в Церкви 23 октября 2026 года

Евлампий и Евлампия. Евлампий с сестрой жили в начале IV века в Никодимии. Брат уверовал во Христа и принял христианство. В тот период начались гонения язычников, был выпущен указ, предписывающий полностью очистить город от христиан. Юноша посчитал, что такое распоряжение безумно, о чем злопыхатели тут же донесли властям. Евлампий был схвачен и приведен на суд, где его подвергли страшным пыткам. Но он не отрекся от своих убеждений. Узнав о беде, случившейся с братом, Евлампия пришла к месту, где пытали брата. Она тоже объявила себя христианкой и захотела разделить с братом мучения. Видя их непреклонность, вскоре брата и сестру казнили. Амвросий. Будущий старец родился 23 октября 1812 года в селе Большая Липовица в Тамбовской губернии в многодетной семье пономаря местной церкви по фамилии Гренков. Мальчика при рождении назвали Александром. Когда он вырос, то поступил в Тамбовскую духовную академию. Будучи студентом, тяжело заболел и дал обет, если выживет, станет монахом. Того обета он не забыл, однако постоянно откладывал постриг, никак не мог решиться. Тогда он попросил совета у подвижника Иллариона, и тот велел ему идти в Оптину пустынь. Там наставником юноши стал старец Лев. Под его влиянием юноша дал обеты, получив в монашестве имя Амвросий. Через какое-то время он тяжело заболел и был так слаб, что до самой смерти больше не смог проводить богослужений. Зато болезнь заставила его больше размышлять, так он постепенно пришел к постижению души человеческой. Он проводил время с людьми, давая им советы и наставляя. Постепенно он заслужил славу опытного наставника в делах не только духовных, но и мирских. Он принимал участие в жизни самых разных людей — и простых крестьян, и людей на высоких постах, и философов. Его советов слушались Соловьев, Толстой, Достоевский. Для последнего он стал прообразом старца Зосимы в «Братьях Карамазовых». В конце жизни проведение заставило его заняться обустройством женской обители в Шамордине, неподалеку от Оптиной пустыни. Он скончался в 1891 году и был похоронен в стенах родной обители.

Народные приметы погоды

В этот день не ударил мороз — зимы не стоит ждать еще 4 недели. Листья ивы пожелтели — к ранней весне. Ветер с востока или севера — впереди холода.

Что можно делать 23 октября 2026 года

Прекрасный день для обустройства дома и покупок всего для его украшения, особенно хорошо купить светильник. Хорошо организовать праздник. Принято выбрасывать старые вещи.

Что нельзя делать 23 октября 2026 года