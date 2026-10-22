В четверг, 22 октября, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Воздух прогреется до +11…+16 градусов, однако юго-восточный ветер местами будет усиливаться в порывах до 15 метров в секунду, сообщает ЛЕТА со ссылкой на прогноз синоптиков.

В четверг на большей части территории Латвии будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики. Больше солнечных периодов будет местами на востоке страны.

Юго-восточный ветер в порывах усилится до 10–15 метров в секунду. Наиболее ветреная погода ожидается в Курземе.

Температура воздуха днем составит от +11 до +16 градусов.

Погода в Риге

В столице осадков не прогнозируется. Будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Воздух в Риге прогреется до +13…+14 градусов.

Погодные условия определяет юго-западная периферия антициклона.