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До +16 градусов и порывы ветра до 15 м/с: какая погода ожидается в Латвии 22 октября 0 345

Наша Латвия
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: девочка с листьями клена
ФОТО: Unsplash

В четверг, 22 октября, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Воздух прогреется до +11…+16 градусов, однако юго-восточный ветер местами будет усиливаться в порывах до 15 метров в секунду, сообщает ЛЕТА со ссылкой на прогноз синоптиков.

В четверг на большей части территории Латвии будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики. Больше солнечных периодов будет местами на востоке страны.

Юго-восточный ветер в порывах усилится до 10–15 метров в секунду. Наиболее ветреная погода ожидается в Курземе.

Температура воздуха днем составит от +11 до +16 градусов.

Погода в Риге

В столице осадков не прогнозируется. Будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Воздух в Риге прогреется до +13…+14 градусов.

Погодные условия определяет юго-западная периферия антициклона.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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