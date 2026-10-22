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Домов в Риге больше, чем людей в Даугавпилсе: в столице ЛР пересчитали здания 0 1442

Наша Латвия
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: микрорайон

По сравнению с аналогичным периодом годом ранее площадь отремонтированного и вновь уложенного дорожного покрытия в Риге выросла с 37,7 тыс. до 103,7 тыс. кв. м, сообщил в своём отчёте исполнительный директор города Янис Ланге.

За полугодие введено в эксплуатацию 23,6 км велодорожек, построено и отремонтировано 8,3 км тротуаров.

К середине 2026 года в Риге насчитывалось 127 игровых и рекреационных площадок — на 16 больше, чем годом ранее.

Согласно отчётам исполнительного директора Риги, 79% проезжей части города находится в «хорошем и удовлетворительном» состоянии. Все светофоры исправны. Регулярность движения общественного транспорта превышает 99%.

По данным Государственной земельной службы Латвии, в Риге зарегистрировано 144 979 зданий. При этом, согласно отчёту Я. Ланге, на учёте состоит 1 230 объектов, «деградирующих городскую среду». За год 12 таких объектов снесли, а 153 привели в порядок.

Ваш автор, участвующий в работе городской комиссии, занимающейся этим вопросом, может, однако, засвидетельствовать: в чёрный список попадают преимущественно здания, построенные до Первой мировой войны. Никакая «хрущёвка», которой уже около 60 лет и у которой, возможно, истекли все сроки эксплуатации, в этот реестр не попадёт — ведь главное, чтобы костюмчик сидел. То есть чтобы соответствовал исторический центр.

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Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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