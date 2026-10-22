Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дымка, рюмка... Синоптики не обещают на пятницу ничего хорошего 0 410

Наша Латвия
Дата публикации: 22.10.2026
LETA
Изображение к статье: люди в парке осенью

Ночью местами пройдет кратковременный дождь, больше осадков ожидается утром на юге Курземе. Будет дуть слабый и умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха понизится до +7...+12 градусов.

День будет преимущественно облачным, с дождями, местами осадки будут продолжительными. Ожидается также дымка и туман. Будет дуть слабый и умеренный юго-восточный ветер, в Курземе - западный. Максимальная температура воздуха днем составит +10...+13 градусов.

В Риге дождь ожидается днем, возможна дымка. Температура воздуха в столице ночью и днем составит +10...+12 градусов.

×
#Рига #погода #ветер #прогноз #дождь #температура #туман
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
2
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Краславском и Резекненском краях объявили предупреждение о возможной угрозе с воздуха
Изображение к статье: Учения Службы неотложной медицинской помощи.
Изображение к статье: Лучанский
Изображение к статье: здоровое питание

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Зеленский и Трамп
В мире
Изображение к статье: Пустые полки магазинов в Италии
В мире
1
Изображение к статье: старушка в подворотне
ЧП и криминал
Изображение к статье: Рената Литвинова
Люблю!
Изображение к статье: Отмена рейса и компенсация
Наша Латвия
Изображение к статье: Трамп, Си и Путин
В мире
2
Изображение к статье: Зеленский и Трамп
В мире
Изображение к статье: Пустые полки магазинов в Италии
В мире
1
Изображение к статье: старушка в подворотне
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео