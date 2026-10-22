Ночью местами пройдет кратковременный дождь, больше осадков ожидается утром на юге Курземе. Будет дуть слабый и умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха понизится до +7...+12 градусов.

День будет преимущественно облачным, с дождями, местами осадки будут продолжительными. Ожидается также дымка и туман. Будет дуть слабый и умеренный юго-восточный ветер, в Курземе - западный. Максимальная температура воздуха днем составит +10...+13 градусов.

В Риге дождь ожидается днем, возможна дымка. Температура воздуха в столице ночью и днем составит +10...+12 градусов.