После обнаружения критических уязвимостей в языке программирования PHP в Латвии пришлось ограничить доступ к многочисленным государственным сайтам. Под потенциальной угрозой оказались около 6000 интернет-ресурсов, включая несколько сотен систем государственного сектора.

Сейчас 95% важнейших государственных цифровых ресурсов уже обновили программное обеспечение и полностью доступны из Латвии. Однако для пользователей за границей ограничения пока сохраняются.

Об этом в четверг, 22 октября, сообщила организация по предотвращению киберинцидентов Cert.lv, передаёт bb.lv.

Когда сайты снова заработают?

По информации Cert.lv, установка обновлений безопасности активно ведётся со среды. С каждым часом всё больше государственных интернет-ресурсов возвращаются к нормальной работе.

Около 95% важнейших государственных цифровых систем уже успели оперативно установить необходимые обновления и полностью доступны пользователям на территории Латвии.

Ожидается, что для большинства затронутых ресурсов доступ из-за рубежа удастся восстановить к понедельнику, 26 октября.

Однако точные сроки зависят от того, насколько быстро администраторы каждой системы установят обновления и проведут необходимые проверки безопасности.

В Cert.lv подчёркивают, что ограничения вводились исключительно в профилактических целях — для снижения риска возможных кибератак.

На данный момент информации об успешных атаках на латвийские информационные системы с использованием обнаруженных уязвимостей PHP нет.

Что делать жителям Латвии за границей?

Для людей, находящихся за пределами страны, доступ к некоторым государственным интернет-ресурсам по-прежнему может быть ограничен.

Однако Cert.lv обращает внимание на важную особенность: жители, которые за границей пользуются услугами латвийских мобильных операторов, могут беспрепятственно получать доступ к информационным ресурсам и электронным услугам.

В остальных случаях рекомендуется связаться с поставщиком соответствующей услуги и выяснить, существуют ли альтернативные способы доступа.

При этом государственный портал Latvija.lv уже доступен и из-за рубежа.

Почему государственные сайты пришлось отключить?

Причиной ограничений стали две критические уязвимости, обнаруженные на глобальном уровне в языке программирования PHP, который широко применяется при создании сайтов и интернет-сервисов.

Вечером среды доступ к ряду латвийских государственных интернет-ресурсов был ограничен.

Первоначально Cert.lv сообщила о временной блокировке доступа из-за рубежа к нескольким цифровым ресурсам.

Позднее Государственная канцелярия объявила о решении временно приостановить доступ к единой платформе государственных сайтов (TVP), чтобы защитить её от потенциальных кибератак.

Согласно информации на сайте Кабинета министров, на этой платформе размещены 165 сайтов государственных учреждений и самоуправлений.

В результате временного отключения платформы ряд официальных сайтов оказался недоступен не только за границей, но и в самой Латвии.

Чем опасны обнаруженные уязвимости?

Специалисты выявили две критические уязвимости PHP:

CVE-2026-109618

CVE-2026-109619

Обе получили оценку опасности 9,2 балла из 10 по международной системе CVSS v4.0.

Согласно имеющейся информации, использование этих уязвимостей потенциально позволяет злоумышленникам выполнять произвольные команды в затронутой системе без предварительной аутентификации.

Иными словами, атакующему может не потребоваться даже учётная запись, чтобы получить возможность выполнять команды на уязвимом сервере.

Поскольку PHP широко используется для разработки сайтов, проблема представляет серьёзную угрозу для большого количества информационных систем.

Под угрозой около 6000 ресурсов

Всего в Латвии выявлено примерно 6000 интернет-ресурсов, на которые потенциально могут повлиять обнаруженные уязвимости.

Из них лишь несколько сотен относятся к государственному сектору.

Cert.lv совместно с ответственными учреждениями определила потенциально затронутые системы государственного сектора и критической инфраструктуры, проинформировала их владельцев и предоставила рекомендации по необходимым мерам защиты.

После установки обновлений и проведения проверок доступ к ресурсам постепенно восстанавливается.

В четверг также продолжилось адресное информирование предприятий частного сектора.

Предприятиям советуют срочно проверить свои сайты

Cert.lv призывает частные компании незамедлительно проверить используемые информационные системы и установить доступные обновления безопасности.

Особое внимание рекомендуется уделить интернет-магазинам, клиентским порталам, публичным сайтам и другим критически важным для бизнеса системам.

Предприятиям следует связаться со своими IT-специалистами или поставщиками хостинга, чтобы выяснить, какие версии PHP используются и установлены ли необходимые обновления.

Разработчики PHP также опубликовали рекомендации по снижению рисков для устаревших версий программного обеспечения, поддержка которых уже прекращена.

Однако эти меры способны лишь частично ограничить возможные способы атак и не заменяют полноценные обновления безопасности.

Если систему невозможно обновить до безопасной версии PHP, Cert.lv рекомендует ограничить её доступность из интернета до устранения угроз.

Какие государственные сайты уже восстановлены?

Латвийский официальный издатель Latvijas Vēstnesis сообщил о возобновлении работы сайта lv.lv.

Частично восстановлена и работа сайта официального издания vestnesis.lv. Сейчас на нём доступны выпуски начиная с 1 января 2012 года.

Продолжается работа по полноценному восстановлению следующих ресурсов:

likumi.lv — портал законодательства Латвии;

lvportals.lv — информационно-правовой портал;

juristavards.lv — юридическое издание.

При этом во время обновления программного обеспечения сайта likumi.lv были выявлены дополнительные препятствия, затрудняющие устранение уязвимостей.

Когда ситуация полностью нормализуется?

Cert.lv продолжает следить за ситуацией и координировать необходимые меры защиты.

В организации подчёркивают, что при обнаружении критических уязвимостей особенно важны своевременные и согласованные действия всех ответственных сторон.

Временное ограничение доступа к сайтам является защитной мерой, тогда как оперативная установка обновлений необходима для обеспечения безопасности государственных и частных информационных систем.

Главное для жителей Латвии: большинство важных государственных цифровых ресурсов уже работает, портал Latvija.lv доступен также из-за границы, а восстановление зарубежного доступа к остальным затронутым системам ожидается преимущественно к 26 октября. При этом успешных кибератак с использованием выявленных уязвимостей в Латвии пока не зафиксировано.