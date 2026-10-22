Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) обнаружила бактерии сальмонеллы в курином филе польского производства. Ведомство распорядилось отозвать опасную продукцию из торговой сети и призвало покупателей соблюдать меры предосторожности.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на PVD, сальмонелла выявлена в партии куриного филе, произведённого польской компанией Animex Food.

Оптовым поставщиком продукции в Латвии является SIA Sanitex.

Номер партии, в которой обнаружена сальмонелла: 6450747473.

Что делать тем, кто уже купил курицу?

Продовольственно-ветеринарная служба призывает потребителей проявлять особую осторожность.

Перед употреблением куриное мясо необходимо тщательно подвергать термической обработке — варить или жарить до полной готовности. При достаточно высокой температуре сальмонеллы погибают.

Кроме того, специалисты рекомендуют использовать для обработки сырой курицы отдельные кухонные принадлежности, которые не применяются при приготовлении других продуктов.

После разделки и приготовления мяса необходимо тщательно вымыть руки, кухонные поверхности, ножи, разделочные доски и другую использованную посуду.

Если покупатель сомневается, что сможет соблюсти все необходимые меры безопасности, PVD рекомендует вообще отказаться от употребления продукта.

В другой партии курицы обнаружили избыток воды

В ходе лабораторного контроля специалисты PVD выявили ещё одно нарушение, также связанное с куриным мясом польского происхождения.

В другой партии филе куриной грудки было обнаружено превышение допустимого общего содержания воды.

О результатах проверки проинформирован производитель продукции.

Информация об обоих выявленных нарушениях направлена в систему быстрого оповещения Европейского союза о рисках, связанных с пищевыми продуктами.

Чем опасна сальмонелла?

Сальмонелла — бактерия, способная вызывать сальмонеллёз, острую кишечную инфекцию.

Заражение может сопровождаться диареей, болями в животе, повышенной температурой, тошнотой и рвотой.

Особую опасность инфекция представляет для маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Чтобы снизить риск заражения, важно не только тщательно готовить мясо, но и избегать контакта сырой курицы с продуктами, которые употребляются без дополнительной термической обработки.

Покупателям, у которых дома есть куриное филе польского производства, рекомендуется проверить номер партии на упаковке. Если он совпадает с номером 6450747473, следует учитывать предупреждение PVD об обнаруженной сальмонелле и отзыве продукции из продажи.