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Луч сквозь века: как Рига вырвалась из средневековой тьмы к уличным светодиодам 0 382

Наша Латвия
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: освещение
ФОТО: BB.LV/AI

История уличного освещения в Риге прошла путь от редких масляных плошек до высокотехнологичных «умных» систем.

1743 год. Масляная эра. В Риге официально появились первые уличные фонари. Домовладельцев обязали выставлять масляные лампы или зажигать фонари у своих домов в темное время суток.

1862 год. Газовая революция. В районе Бастионной горки возвели первую газовую фабрику, а на улицах города вспыхнули первые газовые фонари. Это кардинально изменило ночной облик города — свет стал ярче, профессия фонарщика приобрела особое значение. К концу XIX века газовая сеть покрывала весь исторический центр.

1880–1890-е годы. Первое электричество. Параллельно с газом в Риге зарождается электрическое освещение. Сначала дуговые лампы стали появляться на фабриках и в витринах богатых магазинов.

В XX столетии Рига полностью отказалась от газа в пользу электричества:

  • Начало века (1900–1910-е): в 1905 году первые 15 электрических светильников установили на набережной Даугавы, а в 1906 году — еще 24 фонаря на центральных бульварах.

  • Первая Республика (1920–1930-е): сеть уличного электрического освещения стремительно расширялась, охватывая новые районы города. Появились первые карты и специализированные планы электрификации.

  • Плановое хозяйство (1950–1980-е): город перешел на централизованное автоматическое управление сетями. В 1960–1970-х годах устаревшие лампы накаливания заменили на более эффективные газоразрядные ртутные, а затем и оранжево-желтые натриевые лампы. Освещение улиц стало строго регламентироваться графиками, привязанными к долготе дня.

  • XXI век: эпоха LED и «умного города». Современный этап развития уличного освещения в Риге сфокусирован на энергоэффективности и цифровизации:

Переход на светодиоды (LED): с начала 2010-х годов Рига планомерно заменяет старые натриевые лампы на светодиодные панели, потребляющие значительно меньше энергии и дающие более качественный белый свет, повышающий безопасность.

«Умное» управление (Smart City): на тысячах рижских фонарей устанавливаются специальные контроллеры (в целом 48 892). Эта система позволяет удаленно регулировать (диммировать) интенсивность освещения. Например, в глухие ночные часы с 2:00 до 5:00 яркость снижается, что экономит городу сотни тысяч евро в год.

Динамические графики: включение и выключение фонарей сегодня координируется программно на основе точных астрономических данных о восходе и закате солнца, рассчитываемых Латвийским университетом.

Эстетическая подсветка: особое внимание уделяется художественной подсветке фасадов Вецриги, мостов и памятников архитектуры (включая проведение популярного фестиваля света Staro Rīga).

Что сделают до 2034 года

В процессе продолжающейся реновации в городе заменяются 46 638 старых натриевых светильников и 16 196 столбов, многие из которых до сих пор… деревянные! Вместо них устанавливаются металлические оцинкованные столбы. Поставят также 17 432 новые консоли освещения, в том числе закрепляемые на зданиях.

В результате это позволит сократить выбросы CO2 на 62%. Временные графики подразделяются на «административный этап» и «этап строительства и содержания». Весь процесс продлится как минимум до 2034 года, а строительный надзор выкатывается и в еще более светлое будущее…

В общей сложности освещение будет реконструировано (либо появится заново) на 62 километрах столичных магистралей. К примеру, ваш автор неоднократно поражался кромешной тьме, в коей 29-й автобус вечерами объезжает Кишэзерс по Яунциема гатве — но вскоре освещение появится и на этой улице.

Будет улучшено освещение на таких еженощно используемых автомобилистами маршрутах, как улицы Дзелзавас, Тилта, Дунтес и Густава Земгала гатве. Работы на магистральных улицах планируется завершить до конца 2028 года.

Локальные публичные пространства также подключаются к общей сети освещения: историческая застройка ул. Ерсикас, что в Латгальском форштадте; Саркандаугавский парк; Зиепниеккалнская велодорожка; детские площадки на ул. Ростокас (Золитуде), Мирдзас Кемпес (Межапарк) и т. д. Окраинная электрификация — до конца 2029 года.

Без ответа пока остается вопрос — уберут ли в Риге под землю все электрические кабели. 1500 км проводов высокого напряжения — это вызов и риск. Так что вопрос — политический…

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#история #экология #энергоэффективность #технологии #реновация #цифровизация
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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