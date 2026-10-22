Неопознанный объект, из-за которого в четверг, 22 октября, в Краславском и Резекненском краях объявили предупреждение о возможной угрозе с воздуха, оказался не беспилотником. К такому выводу пришли Национальные вооружённые силы (НВС) Латвии после дополнительного анализа радиолокационных данных.

Как сообщили в НВС, первоначальное предупреждение было объявлено на основании данных радаров, зафиксировавших присутствие неопознанного объекта в воздушном пространстве страны.

В связи с этим военные ввели жёлтый уровень предупреждения, который означает возможную угрозу, но не требует от населения каких-либо немедленных дополнительных действий.

Что обнаружили военные?

Продолжая анализировать радиолокационные данные в режиме реального времени и отслеживать перемещение объекта, специалисты НВС пришли к выводу, что он не является беспилотным летательным аппаратом и не представляет опасности.

При этом военные не уточнили, что именно было обнаружено радарами.

В НВС также сообщили, что на этот раз истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии не поднимались в воздух.

Как пояснили военные, решение о задействовании истребителей принимается на основании совокупности нескольких критериев безопасности и технических параметров.

Предупреждение действовало около 40 минут

Напомним, в четверг, 22 октября, примерно с 12:30 в Краславском и Резекненском краях действовал жёлтый уровень предупреждения о возможной угрозе воздушному пространству Латвии.

Примерно через 40 минут НВС объявили об окончании угрозы. Жители обоих краёв получили соответствующие уведомления через систему сотового оповещения.

Жёлтый уровень является низшим из двух уровней предупреждения и не предусматривает необходимости предпринимать специальные меры безопасности.

Восточную границу продолжают охранять в усиленном режиме

Национальные вооружённые силы совместно с союзниками по НАТО постоянно контролируют воздушное пространство Латвии, чтобы иметь возможность незамедлительно реагировать на потенциальные угрозы.

Для усиления противовоздушной обороны на восточную границу страны направлены дополнительные подразделения.

В НВС подчёркивают, что на фоне продолжающейся войны России против Украины сохраняется вероятность повторения инцидентов, когда иностранные беспилотники приближаются к латвийской границе или проникают в воздушное пространство страны.

В Латвии уже падали и взрывались дроны

В течение 2026 года жители Латгалии и Видземе неоднократно получали предупреждения о возможных угрозах с воздуха. В нескольких случаях беспилотники действительно падали на территории Латвии и взрывались.

Предположительно, эти происшествия были связаны с беспилотными аппаратами, задействованными в российско-украинской войне.

Однако в отдельных случаях дроны вообще не пересекали границу Латвии, а предупреждения рассылались исключительно в профилактических целях.

Таким образом, тревога 22 октября оказалась необоснованной с точки зрения угрозы со стороны беспилотников: обнаруженный радарами объект не был дроном и, по заключению НВС, не представлял опасности.