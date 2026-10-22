Европейский парламент одобрил новые правила защиты прав пассажиров, путешествующих самолётами, поездами, автобусами и паромами. Одно из главных нововведений — право получить полный возврат стоимости авиабилета, включая комиссию посредника, в течение 14 дней после отмены рейса.

Кроме того, пассажирам станет проще требовать компенсации, а людям с инвалидностью предоставят дополнительные гарантии.

Как сообщает пресс-секретарь Европарламента в Латвии Кристине Лиепиню, обновлённый регламент получил практически единодушную поддержку депутатов.

За документ проголосовали 652 парламентария, против — всего двое, ещё восемь воздержались.

Деньги вернут вместе с комиссией посредника

Одно из наиболее важных изменений касается пассажиров, которые приобретают авиабилеты не напрямую у авиакомпаний, а через туристические агентства или интернет-платформы бронирования.

В случае отмены рейса пассажир будет иметь право получить полный возврат уплаченной суммы в течение 14 дней.

Причём возвращать придётся не только стоимость самого авиабилета, но и все посреднические сборы, включённые в оплату.

Кроме того, посредники будут обязаны ещё на этапе бронирования информировать покупателей о том, каким образом осуществляется возврат денег.

Таким образом, пассажиры должны получить более понятный механизм возмещения расходов, независимо от того, где именно они приобрели билет.

Требовать компенсацию станет проще

Европарламент также решил упростить процедуру подачи заявлений о возврате денег и выплате компенсаций.

Для этого будут введены единые стандартизированные формы, которыми смогут пользоваться пассажиры различных видов транспорта.

Бланки разместят на сайте Европейской комиссии на всех официальных языках Евросоюза.

При этом пассажиры не будут обязаны пользоваться исключительно новыми формами — допускается подача заявлений и на аналогичных бланках, предоставляемых перевозчиками.

Предполагается, что единые правила сделают процедуру обращения за компенсацией более понятной и доступной.

Сопровождающие смогут летать бесплатно

Отдельный блок изменений касается пассажиров с инвалидностью и людей с ограниченной подвижностью.

Согласно новым правилам, если человеку во время авиаперелёта необходимо сопровождение, сопровождающее лицо сможет путешествовать вместе с ним бесплатно.

Аналогичные гарантии уже действуют при поездках на автобусах, поездах и судах.

Таким образом, Евросоюз намерен обеспечить единый подход к защите прав пассажиров с особыми потребностями независимо от выбранного вида транспорта.

Нарушения смогут расследовать и без жалоб

Расширятся и полномочия государственных учреждений, отвечающих за соблюдение прав пассажиров.

Теперь они смогут самостоятельно начинать проверки предполагаемых нарушений, даже если от пассажиров не поступало официальных жалоб.

Это позволит контролирующим органам активнее выявлять нарушения со стороны перевозчиков и посредников.

Когда новые правила вступят в силу?

Несмотря на одобрение Европарламента, законодательная процедура пока не завершена.

Перед публикацией обновлённого регламента в Официальном журнале Европейского союза документ должен получить формальное утверждение Совета ЕС.

Применять новые правила планируется с 23 октября 2027 года, одновременно с обновлённым регламентом о правах авиапассажиров.

Таким образом, изменения не начинают действовать немедленно после голосования Европарламента.

Новые гарантии затронут миллиарды поездок

Европейская комиссия представила предложения по обновлению правил ещё в 2023 году.

Они охватывают пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автобусным, морским и внутренним водным транспортом и входят в более широкий пакет мер по улучшению пассажирской мобильности.

По оценкам европейских институтов, действующая система защиты прав пассажиров распространяется примерно на 13 миллиардов пассажирских поездок в год.

Ожидается, что к 2030 году этот показатель увеличится до 15 миллиардов, а к 2050 году приблизится к 20 миллиардам.

Для жителей Латвии новые правила будут особенно актуальны при покупке авиабилетов через интернет-посредников и путешествиях по Европе. После вступления регламента в силу пассажиры получат более чёткие гарантии возврата денег, упрощённый порядок подачи требований и дополнительные механизмы защиты своих прав.