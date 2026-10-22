С возрастом потребности организма меняются. О том, какие витамины и минералы особенно важны для иммунитета, здоровья костей и нормального функционирования рассказывают фармацевт Mēness aptieka Юта Намсоне и руководитель Centrālā laboratorija, врач-лаборант Яна Осите.

Основа здоровья — это сбалансированное питание! Чтобы сохранять хорошее самочувствие и в зрелых годах, важен комплексный подход: полноценное грамотное питание, регулярная физическая активность, качественный сон, отказ от вредных привычек и забота об эмоциональном благополучии.

С годами усвоение некоторых питательных веществ может ухудшаться. На него также влияют хронические заболевания и принимаемые лекарства. Поэтому стоит знать, каким витаминам и минералам следует уделять особое внимание.

Питательные вещества для иммунитета и защиты организма

Витамин D помогает поддерживать нормальную работу иммунной системы и мышц, а также способствует усвоению кальция и сохранению здоровья костей. С возрастом способность кожи вырабатывать витамин D под воздействием солнечного света снижается. Источниками этого витамина в питании служат жирные сорта рыбы, например лосось, скумбрия и сардины. Если возникает необходимость в дополнительном приёме витамина D, его дозировку рекомендуется подбирать с учётом индивидуальных потребностей и состояния здоровья.

Витамин C поддерживает нормальную работу иммунной системы и действует как антиоксидант, помогая защищать клетки от окислительного стресса. Поскольку организм не способен создавать большие запасы витамина C, важно регулярно получать его с пищей. Хорошие источники — ягоды, цитрусовые, сладкий перец и другие фрукты и овощи.

Цинк важен для работы иммунной системы, заживления ран, а также сохранения нормальных вкусовых и обонятельных ощущений. У людей старшего возраста риск дефицита цинка может быть повышен. Он содержится в устрицах, говядине и других продуктах животного происхождения, а также в некоторых продуктах, дополнительно обогащённых цинком.

Селен помогает защищать клетки от окислительного повреждения и необходим для нормальной работы щитовидной железы и иммунной системы. Его источники — рыба, яйца, мясо и орехи. Особенно много селена содержится в бразильских орехах, но употреблять их по этой же причине в больших количествах точно не следует.

Омега-3 жирные кислоты нужны для здоровья сердечно-сосудистой системы, мозга и глаз, а также участвуют в различных физиологических процессах. Организм не способен самостоятельно вырабатывать их в достаточном количестве, поэтому необходимо получать их с пищей. Хорошие источники — жирная рыба, грецкие орехи, семена льна и рапсовое масло.

«Определение уровня витамина D в лаборатории позволяет оценить, достаточно ли этого вещества в организме, и при необходимости скорректировать дозировку дополнительного приёма», — поясняет Яна Осите.

Если есть подозрение на дефицит определённого питательного вещества, врач может рекомендовать соответствующие анализы, например исследование уровня витамина D, общий анализ крови, определение ферритина или других показателей. Но проверять уровень всех возможных микроэлементов в своем организме по собственному выбору требуется далеко не всегда. Необходимость дополнительного приёма витаминов и минералов всегда следует оценивать строго индивидуально.

Для здоровья костей, нервной системы и энергетического обмена

Кальций необходим для крепких костей и зубов, а также нормальной работы мышц и нервной системы. С возрастом увеличивается риск потери костной массы и развития остеопороза, особенно у женщин после менопаузы. В ежедневный рацион рекомендуется включать молоко, йогурт, сыр и другие продукты, содержащие кальций. Витамин D способствует его усвоению в кишечнике.

Витамин B12 необходим для образования красных кровяных клеток и нормальной работы нервной системы. С возрастом его усвоение может ухудшаться. На этот процесс также способны влиять некоторые заболевания и лекарства. Витамин B12 содержится в мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах, а также в продуктах, дополнительно обогащённых этим витамином.

Витамин B6 участвует в энергетическом обмене, работе нервной системы и процессах, связанных с функционированием иммунитета. Его источники — нут, рыба, мясо и некоторые продукты, обогащённые этим витамином.

Магний необходим для работы мышц и нервной системы, здоровья костей и энергетического обмена. Он содержится в орехах, семенах, бобовых и зелёных листовых овощах. Если рацион однообразен или человек принимает несколько лекарственных препаратов, стоит обсудить со специалистом, достаточно ли магния поступает в организм.

Калий помогает поддерживать нормальную работу мышц и нервной системы, а также способствует поддержанию нормального артериального давления. Хорошие источники калия — бананы, курага, шпинат, молоко и йогурт. Однако людям с нарушениями функции почек, а также тем, кто принимает определённые лекарства, дополнительный приём калия может быть опасен. Поэтому перед использованием пищевых добавок с калием необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Не забывайте о клетчатке и здоровье кишечника!

Пищевые волокна (клетчатка) способствуют нормальной работе кишечника, помогают поддерживать нормальный уровень холестерина и глюкозы в крови, а также обеспечивают более продолжительное чувство сытости. Они содержатся в цельнозерновых продуктах, овощах, фруктах, бобовых, орехах и семенах. Увеличивать количество клетчатки в рационе рекомендуется постепенно, одновременно обеспечивая достаточное поступление жидкости.

Фолаты (витамин B9) необходимы для процессов деления клеток и нормального кроветворения. Их источники — зелёные листовые овощи, бобовые и орехи. Не следует принимать пищевые добавки с фолиевой кислотой в высоких дозах без обоснованной необходимости: избыточное поступление фолиевой кислоты может маскировать анемию, вызванную дефицитом витамина B12.

Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые при употреблении в достаточном количестве могут оказывать благоприятное воздействие на здоровье. Некоторые пробиотические микроорганизмы содержатся в йогурте и других ферментированных продуктах. Их действие зависит от конкретного микроорганизма и его штамма. Если вы планируете принимать пробиотики в виде пищевых добавок, особенно при наличии хронических заболеваний, рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Как понять, нужно ли дополнительно обогащать рацион?

«Лучше всего получать витамины, минералы и другие питательные вещества из разнообразного и сбалансированного рациона. Если есть подозрение на дефицит какого-либо вещества, важно выяснить его причину и оценить, достаточно ли скорректировать питание или необходимы дополнительные препараты», — подчёркивает фармацевт Mēness aptieka Юта Намсоне.

Выбор пищевых добавок и их дозировка должны быть индивидуальными, с учётом состояния здоровья, питания и принимаемых лекарств. Если есть подозрение на дефицит определённого вещества, врач может рекомендовать соответствующие лабораторные исследования.

«Лабораторные исследования, например определение уровня витамина D, помогают оценить обеспеченность организма этим веществом и при необходимости принять обоснованное решение о дополнительном приёме», — объясняет руководитель Centrālā laboratorija Яна Осите.

Особенно важно сообщать врачу или фармацевту обо всех принимаемых лекарствах и пищевых добавках, поскольку некоторые вещества могут взаимодействовать с медикаментами. Например, осторожность необходима при использовании препаратов калия и высоких доз отдельных витаминов.

Главная рекомендация — придерживаться разнообразного питания, регулярно заниматься физической активностью и соблюдать режим дня, соответствующий состоянию здоровья. Если возникают вопросы о поступлении питательных веществ или выборе пищевых добавок, проконсультироваться можно с врачом или фармацевтом.

Как распознать возможный дефицит питательных веществ?

Дефицит питательных веществ не всегда сопровождается выраженными симптомами. Иногда первыми признаками становятся усталость, упадок сил, мышечная слабость, трудности с концентрацией внимания или одышка при физической нагрузке. Нередко люди списывают эти симптомы на возраст, хотя их причиной могут быть нарушения здоровья, которые поддаются лечению или коррекции.

«Например, дефицит витамина B12 может вызывать не только анемию, но и покалывание в руках и ногах, нарушения равновесия и памяти. При этом признаки поражения нервной системы могут появиться даже тогда, когда общий анализ крови ещё не выявляет анемию», — поясняет руководитель Centrālā laboratorija, врач-лаборант Яна Осите.

Однако перечисленные симптомы характерны не только для дефицита витаминов и минералов: они могут указывать и на другие заболевания. Поэтому всегда важно установить их причину. В этом существенную роль играют лабораторные исследования, которые помогают выявить недостаток определённых питательных веществ, оценить состояние здоровья и при необходимости контролировать эффективность лечения.

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