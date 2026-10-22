Родители воспитанников резекненского детского сада «Винни-Пух» решили отказаться от дальнейших акций протеста, поскольку, по их словам, городские власти не идут на диалог. Уже в пятницу, 23 октября, депутаты должны принять решение о реорганизации учреждения, которое планируется присоединить к другому детскому саду. Самоуправление объясняет необходимость изменений сокращением числа детей и высокими расходами на содержание здания, сообщает ЛЕТА.

Родители воспитанников детского сада «Винни-Пух» в Резекне, которые ранее выходили на пикет против его закрытия, больше не планируют проводить акции протеста. По их мнению, попытки повлиять на решение городских властей не приносят результатов.

Как сообщил агентству ЛЕТА представитель родителей, во время заседания Резекненской думы в пятницу, 23 октября, никаких протестных мероприятий не планируется. Именно на этом заседании депутаты должны рассмотреть вопрос о реорганизации детского сада.

Проект решения уже получил поддержку на совместном заседании профильных комитетов городской думы.

«Любое общение с ними бессмысленно»

Родители утверждают, что представители правящей коалиции, члены комитетов и мэр города продолжают придерживаться первоначальных планов, не принимая во внимание их возражения. По словам родителей, в ответах представителей самоуправления они видят лишь искаженные и неверно интерпретированные факты.

Ранее родители направили официальное письмо с просьбой организовать встречу с представителями думы, однако, как они утверждают, обращение было проигнорировано.

Они также ставят под сомнение соблюдение принципов надлежащего управления при принятии решений о судьбе детского сада.

Детей переведут в другое учреждение

В настоящее время воспитанники «Винни-Пуха» уже посещают другие дошкольные учреждения. Причиной стали опасения самоуправления относительно технического состояния здания.

Подготовленный Управлением образования проект предусматривает, что до 15 декабря 2026 года образовательные программы будут временно реализовываться в детских садах «Роталя», «Варавиксне» и «Наминьш». С 15 декабря всех воспитанников «Винни-Пуха» планируется перевести в помещения детского сада «Роталя».

Саму реорганизацию предполагается завершить до 30 июня 2027 года, присоединив «Винни-Пух» к «Ротале».

Таким образом, здание детского сада на улице Тинянова, 31а, больше не будет использоваться для образовательного процесса.

В самоуправлении заверяют, что по возможности детей переведут вместе с их группами, педагогами и вспомогательным персоналом, чтобы перемены как можно меньше повлияли на привычный распорядок.

Число детей в Резекне сокращается

Одним из главных аргументов самоуправления в пользу реорганизации стала демографическая ситуация. По данным Резекненского отдела ЗАГС, число новорожденных в городе сократилось с 377 в 2012 году до 237 в 2025 году — на 37,1%.

За последние пять лет общее количество воспитанников дошкольных учреждений уменьшилось на 22,8%.

В самом «Винни-Пухе» число детей сократилось со 107 в 2019/2020 учебном году до 68 в 2026/2027 учебном году. Это один из самых низких показателей среди городских детских садов.

При этом в дошкольных учреждениях Резекне сейчас имеется 151 свободное место для детей в возрасте от полутора до семи лет, в том числе 22 места — в самом «Винни-Пухе».

В думе считают, что существующая сеть детских садов располагает большим количеством мест, чем требуется с учетом нынешнего и прогнозируемого спроса.

Содержание одного ребенка может обходиться в 574 евро в месяц

Еще один аргумент городских властей — расходы на содержание учреждения. Согласно расчетам самоуправления, в 2026 году затраты на одного воспитанника «Винни-Пуха» составляют 460,24 евро в месяц.

По предварительным оценкам, эта сумма может увеличиться до 574 евро, что станет вторым по величине показателем среди муниципальных детских садов Резекне.

Дополнительные расходы связаны с необходимостью ремонта здания.

«Винни-Пух» остается единственным муниципальным детским садом города, где не проводилась реновация и не осуществлялись мероприятия по повышению энергоэффективности. Здание нуждается в обновлении системы отопления, водоснабжения и других инженерных коммуникаций.

Кроме того, Государственное бюро строительного контроля (BVKB) ранее выявило риски, связанные с безопасной эксплуатацией здания.

При этом BVKB не запрещало использовать здание детского сада. В бюро поясняли, что могут разрешить его эксплуатацию, но не вправе обязать владельца возобновить работу учреждения.

На ремонт ранее планировали потратить 1,9 миллиона евро

Проект реновации детского сада был подготовлен еще в 2020 году. На его реализацию предполагалось направить 1,9 миллиона евро из фондов Европейского союза.

Однако Центральное агентство финансов и договоров приостановило финансирование из-за подозрений в возможном конфликте интересов. Впоследствии эти подозрения не подтвердились, но воспользоваться первоначально выделенными европейскими средствами уже нельзя.

Теперь самоуправление предлагает перенаправить предусмотренные на содержание «Винни-Пуха» в 2026 году средства на ремонт и улучшение технического состояния тех детских садов, куда переведут его воспитанников.

Ранее председатель Резекненской думы Янис Тутин, комментируя опасения родителей по поводу возможной продажи здания, признавал, что из-за демографических изменений городу, вероятно, придется пересматривать сеть образовательных учреждений. По его словам, уже в этом году в Резекне не было очередей в детские сады.

Окончательное решение о реорганизации «Винни-Пуха» депутаты должны принять в пятницу, 23 октября, на заседании думы, которое начнется в 9:00.