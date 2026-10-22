В сфере культуры Латвии возможны сокращения, в том числе объединение музеев, выполняющих схожие функции. Кроме того, власти могут рассмотреть возможность увеличения родительской платы за обучение детей в учреждениях культурного образования. Об этом министр культуры Наурис Пунтулис (Нацобъединение) заявил в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma.

По словам министра, сфера культуры не должна оставаться в стороне от государственных реформ. Она также нуждается в изменениях, направленных на повышение эффективности работы.

Отвечая на вопрос о возможном сокращении штатов, Пунтулис отметил, что отрасли необходимо быть готовой к пересмотру своих масштабов. При этом он подчеркнул, что широкая сеть культурных учреждений имеет большое значение для Латвии, однако её эффективность и результаты работы должны оцениваться на основе конкретных данных.

Министр не исключил, что в отдельных учреждениях сокращения окажутся необходимыми, хотя признал, что такие решения будут непростыми.

Музеи могут объединить

Одним из возможных направлений реформы Пунтулис назвал объединение музеев, выполняющих одинаковые функции. Также, по его мнению, следует пересмотреть существующие модели управления культурными учреждениями.

В качестве примера министр привёл Рундальский дворцовый комплекс, который получил статус производного публичного юридического лица.

Пунтулис считает, что при распределении финансирования необходимо учитывать возможности учреждений самостоятельно зарабатывать средства. Так, положение госпредприятий отличается от ситуации музеев, библиотек и архивов.

Он также допустил необходимость законодательных изменений, которые позволили бы предприятиям культурной сферы оставлять в своём распоряжении большую часть заработанных средств.

Родителям, возможно, придётся платить больше

Ещё одним способом привлечения дополнительного финансирования может стать увеличение родительских взносов за обучение детей в музыкальных, художественных и других учреждениях культурного образования. При этом министр не уточнил, насколько может вырасти плата, подчеркнув, что прежде необходимо провести соответствующий анализ.

Пунтулис выступает за сохранение широкой сети учреждений культурного образования. По его мнению, принцип компактного и эффективного госуправления нельзя в полной мере применять к культурной сфере.

«Я категорически против маленькой и эффективной культурной отрасли. Культурная отрасль должна быть широкой», — заявил министр.

Зарплаты в культурной сфере не растут

Говоря об оплате труда, Пунтулис признал, что отрасль переживает кризис: в последние годы зарплаты работников культуры не повышались.

По словам министра, в период его предыдущего руководства Министерством культуры заработная плата в отрасли увеличивалась регулярно.

Комментируя планы работников культуры провести протестную акцию в ноябре и перспективы увеличения финансирования в бюджете следующего года, Пунтулис не стал давать конкретных обещаний. Он объяснил это неопределённостью относительно состава будущего правительства и своего возможного участия в переговорах по бюджету.

Министр отметил, что называть конкретные суммы было бы некорректно по отношению к потенциальному следующему руководителю Министерства культуры. При этом он заверил, что намерен сделать всё возможное для укрепления отрасли.