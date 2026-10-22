Социальные сети влияют на общественные процессы, но далеко не все проблемы современного общества можно объяснить их воздействием. Обвиняя платформы и алгоритмы в политической поляризации, распространении ложной информации и результатах выборов, мы рискуем упустить более глубокие причины происходящего, считает профессор Видземской высшей школы Янис Бухольц.

Социальные сети играют заметную роль в общественной и политической жизни, однако их влияние нередко преувеличивают, пытаясь объяснить с их помощью проблемы, имеющие гораздо более сложные причины. Об этом в беседе с агентством ЛЕТА рассказал профессор Видземской высшей школы Янис Бухольц.

По его словам, социальные сети нельзя считать нейтральными площадками, не влияющими на происходящее вокруг. Однако столь же ошибочно воспринимать их как самостоятельную силу, которая определяет поведение людей и развитие общества.

Почему во всем обвиняют социальные сети

Бухольц обращает внимание на распространенные упрощенные представления о том, как социальные сети влияют на демократию, политические взгляды и распространение информации.

Например, алгоритмы рекомендаций нередко рассматриваются как главный фактор формирования убеждений пользователей. Однако профессор подчеркивает, что результаты подобных процессов зависят не только от технологий.

«Результаты процессов, связанных с социальными сетями, в значительной степени определяются также выбором самих пользователей, деятельностью различных институтов и более широким общественно-политическим контекстом», — объясняет он.

По мнению эксперта, особенно заметна тенденция возлагать ответственность на социальные сети при обсуждении политической поляризации, дезинформации и результатов выборов.

«Усиление поляризации взглядов в обществе, вера в ложную или неполную информацию, успехи проблемных политических сил на выборах — лишь некоторые из актуальных проблем, в которых легко обвинить социальные сети как отдельную, не зависящую от нас силу», — отмечает Бухольц.

Однако такое объяснение, по его словам, мешает разобраться в действительных причинах происходящего.

«Ограничиваясь таким объяснением, мы игнорируем сложные причины этих проблем и, следовательно, не можем найти эффективные решения», — подчеркивает профессор.

Этим вопросам посвящено исследование Яниса Бухольца, где он рассматривает развитие цифровых платформ за последние более чем 15 лет и анализирует их роль в общественной жизни.