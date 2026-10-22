На 82-м году жизни в Вене скончался один из самых богатых жителей Латвии Григорий Лучанский.

Его похороны состоятся в воскресенье 25 октября на Еврейском кладбище в Риге.

По данным израильского делового издания Globes на пике состояние покойного составляло около 2 миллиардов долларов. А оборот основанной Лучанским компании Nordex уже в начале 1990-х превышал 3 миллиарда долларов в год.

Григорий Лучанский родился в 1945 году в Ташкенте. После окончания Московского института стали и сплавов получил распределение в Латвийскую ССР. Создал один из первых студенческих строительных отрядов и придумал для него форму, которую студенты шили своими силами под его руководством. В 1969 году возглавил штаб студенческих строительных отрядов при ЦК ЛКСМ.

В 1974 году был назначен проректором Латвийского государственного университета имени П.Стучки (ныне Латвийский университет) по административно-хозяйственной работе, став самым молодым проректором в Латвии.

В 1982 году арестован по обвинению в хищении социалистической собственности на сумму 2564 рубля, в 1983 г. осужден на семь лет. Был направлен отбывать заключение в Екабпилсскую зону, созданную при строительстве крупного завода. Поначалу работал там закройщиком, но при инспекционной поездке на объект председателя Совета министров Латвийской ССР Юрия Яновича Рубэна тот предложил начальнику зоны рекрутировать заключённого Лучанского в прорабы вместо вольнонаёмных, «потому что те были пьяницы и негодяи».

В итоге он оказался руководителем стройки, что представляло собой уникальный случай в истории подобных объектов. Практически за год завод, который стоял на уровне фундамента 10 лет, был построен, и Лучанский вышел на свободу в 1985 году.

За освобождением из тюрьмы последовало «привлечение к труду» в далеком Соликамске, где Лучанский тоже работал в строительстве, создав из 60 «выпускников» латвийской зоны прообраз комплексной строительной бригады сквозного подряда.

После возвращения Лучанского в Латвийскую ССР Герой Социалистического труда Альберт Каулс пригласил его в руководимый им крупнейший латвийский колхоз-миллионер «Адажи» на должность заместителя.

17-19 февраля 1987 года Латвийскую ССР посетил генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв, которому показали промышленный гигант ВЭФ (который генсек назвал «предприятием XIX века») и агрофирму «Адажи» (которую он назвал «предприятием XXI века»). На встрече с партийным активом республики Горбачёв спросил, чем он может помочь для развития прогресса, на что А.Каулс ответил просьбой помочь напрямую выйти на внешний рынок, дабы «продавать свою продукцию и закупать технологии не только для себя, но и для других хозяйств».

В сентябре 1988 года, «Адажи» с подачи Горбачёва создали внешнеэкономическую фирму «Adažimpeks», борясь с «государственными монополистами» СССР — такими, как Агрохимэкспорт — за право вывозить из СССР востребованные на международном рынке товары, в первую очередь удобрения.

Себестоимость тонны удобрений не превышала 15 долларов, а на зарубежных рынках её продавали за 90 долларов. Объём сделок колхозной фирмы уже в 1989 году достиг 50 млн долларов.

26 февраля 1990 года в Австрии была зарегистрирована фирма Nordex (учредителем являлась «Adažimpeks») c уставным капиталом 3 млн австрийских шиллингов (250 тысяч долларов), заработанных «Adažimpeks». Через год Лучанский выкупил у партнёров их доли капитала и стал единственным владельцем. Он утверждал, что начальный капитал был быстро истрачен, а фирму спасла торговля минеральными удобрениями, которую начали благодаря контактам Лучанского с Соликамским калийным комбинатом.

К 1993 году фирма «Nordex» стала одним из пяти крупнейших экспортёров нефтепродуктов из СНГ. Лучанский убедил российского министра топлива и энергетики Шафраника уступить латвийским компаниям часть акций Транснефтепродукта при создании совместного российско-латвийского предприятия «Латространс». Одной из этих компаний была Software house Riga (SWH), которую с Лучанским связывали партнёрские отношения.

В 1993 году Лучанский приобрёл влияние в Вентспилсском порту и ещё связывал свои бизнес-интересы с Латвией, где ему принадлежали акции внешнеторгового объединения «Интерлатвия», которое он использовал для лоббизма внутри республики, и созданное с латвийскими кооперативами предприятие Christmas, ориентированное исключительно на внешний рынок.

В начале 1993 года Григорий Лучанский профинансировал предвыборную кампанию Егора Гайдара и Гавриила Попова, поскольку считал, что должен помочь судьбам «демократии в России». Никакой личной выгоды он, по его утверждению, от этого не получил.

Осенью того же года он встретился на завтраке у спонсора Демократической партии США, крупного строительного бизнесмена Сэма Томба с президентом США Биллом Клинтоном, что имело для компании «Nordex» драматические последствия.

Американская пресса представила встречу Лучанского с Клинтоном как свидетельство связи президента США с «русской мафией», что якобы просочилось из спецслужб. Лучанскому запретили въезд в Англию, начали закрывать банковские счета компании, распространяли порочащую информацию. Американские спецслужбы арестовали десятки контрактов «Nordex» на многомиллионные суммы.

Остановилось финансирование разработки крупнейшего в мире месторождения золота в Казахстане на паях с канадской компанией. За право контроля крупнейшего в Казахстане металлургического комбината в Караганде вместе с американской US Steel надо было собрать 500 млн долларов, из которых Лучанский вложил 75 млн, а остальное должны были обеспечить его партнёр Шауль Айзенберг и американцы, но «Эксимбанк» отказал US Steel в финансировании.

Воспользовавшись трудностями «Nordex», ей отказались возвращать 150 млн долларов украинские контрагенты. После этого Лучанский решил остановить деятельность своей компании, перед которой остались в долгу не только частные фирмы, но и целые страны — Украина, Казахстан, Белоруссия, — на общую сумму около 400 млн долларов: Украине под гарантии президента Леонида Кравчука был выдан кредит на оплату российских энергоносителей, Казахстану под гарантии президента Назарбаева на закупку медикаментов (25 млн), Белоруссии под гарантии премьер-министра Кебича — на закупку средств защиты растений.

С 1995 года по 1997 год Лучанский занимался инвестиционным финансированием у израильского миллиардера Шауля Айзенберга, с которым был знаком по совместным проектам в Казахстане и Китае. Было создано 17 совместных предприятий.

В последние годы Григорий Лучанский жил в своем доме в Юрмале, в Майори, а также в австрийской Вене.