Численность маленьких жителей нашей республики находится на абсолютном минимуме: в 2026 году насчитывалось 334 322 ребенка в возрасте до 17 лет включительно. Только за последние три года Латвия потеряла почти 25 тысяч детей, или 7%.

Если же обратиться к исторической ретроспективе, то с последним социалистическим 1989 годом вообще нет сравнения — тогда латвийцев моложе 15 лет было около 571 тысячи!

На этом фоне в стране полным ходом идет реформа системы защиты прав детей. В июне нынешний и будущий премьер Андрис Кулбергс своей резолюцией одобрил основные принципы: «интерес ребенка как центральный критерий, системный анализ проблем и единое качество независимо от места жительства…»

«Защитные интервенции»

Так называется вмешательство государства в семейные отношения, когда компетентные инстанции усматривают признаки неблагополучия. В прошлом году родители были лишены прав в отношении 1176 детей, еще у 178 родителей эти права отняли повторно.

Сиротские суды Латвии — основной инструмент защиты прав ребенка — вынесли свыше 11 000 решений. Решения сиротских судов обжаловали всего в 112 случаях, а отменили лишь шесть решений.

По статистике, в Латвии вне своих биологических семей находятся 5160 детей (это 1,5% от общего числа), при этом большинство из них все же находится в семейной среде. Опекунами выступают бабушки, тети, совершеннолетние братья и сестры. А вот число приемных семей сокращается — в 2023 году их было 702, а в 2025-м — 654. Экономика…

А судьи кто?

Илзе Курме, директор Департамента детской и семейной политики Министерства благосостояния, рассказала в Сейме, как ее ведомство выполняет правительственное задание.

«Мне надо сказать огромное спасибо Министерству юстиции», — поблагодарила чиновница.

Потрудились также нотариусы, всевозможные эксперты и негосударственные организации. «Радикальные решения», по ее словам, принимаются теперь уже при первых тревожных сигналах. Хотя порой бывает, что проблемы в семьях накапливаются годами…

Латвия, чтобы выстроить эффективную политику в сфере защиты детей, проанализировала опыт восьми стран, проводились мозговые штурмы. На практике же выходит, что только половина самоуправлений страны соблюдает норматив: один специалист по социальной работе на 1000 жителей.

Стране недостает 455 социальных работников. Их дефицит растет с каждым годом и сегодня составляет 25%. У каждого специалиста социальной службы в работе в среднем находится 79 дел!

В сиротских судах ситуация ненамного лучше — 42 вакансии, причем преимущественно на должности председателей, их заместителей и членов судов. Один сотрудник сиротского суда ведет дела примерно четырех десятков детей. Четыре сиротских суда сообщили о рисках для дальнейшей работы.

По мнению Департамента, одним из наиболее проблемных мест в существующей практике является взаимодействие социальных служб и сиротских судов — порой обе эти системы работают с одной и той же семьей несогласованно. В результате, как сказала госпожа Курме, Латвия теряет человеческий капитал уже с детства — у ребят возникают проблемы с поведением, они совершают правонарушения.

Ребенку непонятно, куда его увозят

В действиях структур по защите детей ныне «нет единого понимания общих целей, последовательности действий и ответственности за координацию». Ранняя диагностика семейных конфликтов проводится в Латвии неравномерно, причем в Латгалии, признала И. Курме, дела обстоят совсем неважно.

Системной проблемой страны остается и то, что при разводах по-прежнему четко не определяется ответственность за ребенка. Индивидуальный план развития и благосостояния разрабатывается только в приемных семьях. Помещение детей в учреждения (то есть детские дома и приюты), считают ныне эксперты, не может являться целью, а должно быть лишь средством обеспечения их благосостояния.

Нынешняя практика в отношении детей выглядит шокирующе — по данным опросов, четверо из семи детей узнают об изъятии из семьи непосредственно в момент, когда их забирают. Ребенку непонятно, зачем, куда и на какой срок его увозят.

Госпожа Курме отметила, что, даже если возникла острая необходимость перемещения ребенка в безопасную среду (конкретное решение порой принимает всего один сотрудник сиротского суда!), нужно по возможности обеспечить продолжение учебы в привычной школе, позволить общаться с братьями и сестрами. Особая статья — встречи с родителями. Их, увы, специалисты редко организуют и готовят.

Систему наладят через два года

В Латвии вскоре должна появиться новая профессия — социальный ментор, который будет содействовать реабилитации семей и детей. Что касается передачи ребенка приемным родителям, то это может стать добровольной мерой на период преодоления трудностей биологическими родителями, с их согласия и при сохранении возможности продолжать общение с ребенком.

По сути, в детско-семейной сфере хотят совершить небольшую революцию: не создавая лишних бюрократических структур, поднять общий уровень услуг, сделав его одинаковым для всей страны. Весной 2027 года все должно уже начать работать, а в 2028 году сформируется необходимая многоуровневая система.

Что, конечно, является благим пожеланием, но трудноосуществимо на практике — ведь все в итоге упирается в самоуправления, а финансовые возможности, условно говоря, Вентспилса и Краславы, увы, существенно различаются…

Ну а если взглянуть в корень проблемы — что приводит латвийских родителей к разводам? Для этого необходимо специальное исследование, выходящее за рамки компетенции отдельных ведомств. Ведь редко кто готов впустить посторонних в свою частную жизнь, предоставляя затем обществу разбираться с последствиями собственных непродуманных поступков.