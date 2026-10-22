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В Даугавпилсе трамваи такие слабые, что опаздывают... из-за опавших листьев 0 399

Наша Латвия
Дата публикации: 22.10.2026
LETA
Изображение к статье: Трамвай по опавшим листьям

В Даугавпилсе из-за опавшей листвы возможны небольшие задержки трамваев на отдельных участках маршрутов, сообщает LETA со ссылкой на предприятие Daugavpils satiksme.

Как пояснили в компании, мокрые листья, попадая под колёса трамваев, образуют на рельсах скользкий слой. Из-за этого увеличивается тормозной путь и затрудняется плавное начало движения. Поэтому водителям приходится выбирать скорость с учётом погоды и состояния путей, отдавая приоритет безопасности пассажиров и других участников дорожного движения.

В Daugavpils satiksme отмечают, что перед каждым сезоном водители общественного транспорта проходят инструктаж по безопасному вождению. Осенью особое внимание уделяется скользким рельсам, покрытым листьями и влагой. Водителям напоминают о необходимости соблюдать дистанцию, заранее оценивать дорожную обстановку и при необходимости снижать скорость.

В обычных условиях допустимое отклонение от расписания составляет две минуты. Однако из-за плохой погоды, состояния рельсов и других обстоятельств задержки могут быть более продолжительными.

На движение также могут повлиять ДТП, препятствия на путях и другие непредвиденные ситуации. Точную продолжительность таких задержек заранее определить невозможно, но информация о нарушениях движения публикуется на информационных ресурсах предприятия.

Daugavpils satiksme призывает пассажиров осенью учитывать возможность небольших опозданий трамваев. В компании подчёркивают, что безопасность движения важнее строгого соблюдения расписания.

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#погода #безопасность #трамваи #пассажиры #дорожное движение #общественный транспорт
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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