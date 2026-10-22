В Латвии готовятся изменить порядок учета пенсионного стажа для людей, которые в 1991–1995 годах воспитывали детей, учились или ухаживали за близкими, но не были социально застрахованы. Поправки позволят задним числом внести добровольные социальные взносы и включить соответствующие периоды в страховой стаж. Однако воспользоваться этой возможностью смогут далеко не все, пишет Latvijas Avīze.

Жители Латвии, которые в начале 1990-х годов воспитывали детей, учились или ухаживали за другими людьми, смогут получить возможность увеличить свой пенсионный стаж и, соответственно, размер будущей или уже назначенной пенсии.

Такую возможность предусматривают поправки к закону о государственном социальном страховании, которые на прошлой неделе поддержал Сейм. Законодательные изменения еще не завершены.

Речь идет о периоде с 1 января 1991 года по 31 декабря 1995 года, когда в Латвии действовали особые правила социального страхования.

Почему государство предлагает пересчитать стаж

После восстановления независимости Латвии система социального страхования быстро менялась. В 1991–1995 годах действовали нормы, позволявшие людям, которые не работали, но воспитывали детей, учились или ухаживали за больными, добровольно платить социальные взносы.

По информации Latvijas Avīze, размер таких взносов в пересчете на современную валюту составлял от одного до 56 евроцентов.

Уплата взносов позволяла включить соответствующие периоды в страховой стаж, который учитывается при назначении пенсии.

Однако многие жители не знали о такой возможности и не воспользовались ею. В результате годы, проведенные за воспитанием детей или уходом за близкими, могли не попасть в их пенсионный стаж.

Теперь государство предлагает исправить эту ситуацию, разрешив внести соответствующие платежи задним числом.

Кому могут увеличить пенсионный стаж

Одной из основных групп, на которые рассчитаны изменения, являются женщины, родившие и воспитывавшие детей в период с 1991 по 1995 год.

Однако это не означает, что право на увеличение стажа автоматически получат все матери, у которых в эти годы были маленькие дети.

Как пояснила представитель Министерства благосостояния Агрита Озолиня, большинство женщин, воспитывавших детей в указанный период, сохраняли трудовые отношения. За них производились социальные отчисления, поэтому соответствующие годы уже включены в пенсионный стаж. По данным министерства, таких женщин насчитывается около 30 тысяч.

В то же время примерно 10 тысяч женщин воспитывали детей вне трудовых отношений. Именно для этой группы возможность добровольной уплаты взносов может оказаться особенно важной.

Поправки также предусматривают учет определенных периодов обучения и ухода за другими людьми.

Можно ли увеличить уже назначенную пенсию

Предлагаемые изменения касаются не только будущих пенсионеров, но и людей, которые уже получают пенсию. Если соответствующие годы ранее не были включены в страховой стаж, добровольная уплата взносов может создать основание для его увеличения и последующего пересмотра размера пенсии.

Однако само по себе рождение ребенка в 1991–1995 годах еще не дает права на прибавку.

Главное условие — наличие периода, который по действующим правилам не был включен в страховой стаж и который новые нормы позволят засчитать после уплаты взносов. При этом конкретный размер возможного увеличения пенсии будет зависеть от индивидуальных обстоятельств.

Поправки также касаются страхового стажа на случай безработицы.

Окончательный порядок применения новых правил станет известен после завершения законодательного процесса.