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Взгляды латышскоязычных и русскоязычных жителей Латвии ближе, чем принято считать 0 320

Наша Латвия
Дата публикации: 22.10.2026
LETA
Изображение к статье: Люди общаются

Различия во взглядах латышскоязычных и русскоязычных жителей Латвии могут быть значительно меньше, чем представляют сами участники этих языковых сообществ. К такому выводу пришли авторы исследования «Расколотое сознание Латвии», проведённого обществом «Русский голос для Латвии».

В опросе, проходившем с апреля по июль, участвовали 268 латышскоязычных и 330 русскоязычных респондентов. Данные собирали как через интернет, так и при личном общении в регионах Латвии.

Исследователи хотели выяснить не только реальные взгляды представителей двух языковых групп, но и то, насколько точно они представляют себе мнение друг друга.

Оказалось, что обе стороны склонны приписывать друг другу более радикальные убеждения, чем те, которых люди придерживаются в действительности. По отдельным вопросам предполагаемые различия между группами оказались втрое больше реальных.

Например, латышскоязычные участники опроса в среднем положительнее относились к украинским беженцам, чем русскоязычные. Однако представления каждой группы о позиции другой заметно расходились с фактическими ответами.

При этом выяснилось, что представители обеих языковых общин вполне открыты к дружбе и сотрудничеству. В частности, участники обеих групп положительно оценивали возможность дружбы своих детей с детьми из другой языковой среды.

По мнению исследователей, сближению может мешать не столько реальное нежелание общаться, сколько ошибочная уверенность, что другая сторона не заинтересована в контактах.

Впрочем, существенные политические разногласия действительно существуют. Они касаются отношения к НАТО, поддержки Украины и перехода школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке.

Авторы исследования предлагают развивать медиаграмотность и политическую грамотность, чтобы люди лучше распознавали пропаганду и манипуляции. Они также призывают обсуждать вопросы НАТО, Украины и школьной реформы по существу, а не превращать их в проверку лояльности той или иной языковой общины.

При этом исследователи признают ограничения своей работы: участники отбирались не случайным образом, а выборка недостаточно полно охватывает небольшие города и сельские районы.

Поэтому результаты нельзя считать репрезентативной картиной мнений всего населения Латвии. Тем не менее они показывают, что взаимные стереотипы способны преувеличивать существующий раскол в обществе.

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#НАТО #Украина #Латвия #общество #манипуляции #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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