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Жители Латвии пессимистичнее всех в Балтии оценивают свое финансовое положение 0 74

Наша Латвия
Дата публикации: 22.10.2026
mixnews.lv
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За последние три месяца финансовое положение ухудшилось у 35% жителей Латвии - в июле так считали 25% опрошенных.

В странах Балтии растет число жителей, негативно оценивающих своё финансовое положение. Сильнее всего ситуация изменилась в Латвии: здесь заметнее, чем в соседних странах, выросло число людей, недовольных своим материальным положением, и снизилась уверенность в том, что семейного бюджета хватит на ближайшие месяцы.

Особенно сильно эта тенденция проявляется среди мужчин и молодых людей в возрасте до 29 лет. В октябре об ухудшении своего финансового положения сообщили 39% представителей обеих групп.

В то же время доля жителей, которые отметили улучшение своего материального положения, за три месяца сократилась на шесть процентных пунктов - до 10%.

Люди также стали менее уверены в том, что смогут покрыть предстоящие расходы. В июле 66% жителей Латвии считали, что в ближайшие три месяца смогут справиться со своими финансовыми обязательствами. В октябре таких было уже 56%. Больше всего из-за предстоящих расходов в зимний период беспокоятся люди среднего и старшего возраста.

Более половины участников опроса - 55% - сообщили, что их финансовое положение не изменилось. Однако по сравнению с июлем доля таких ответов сократилась на 5%.

Похожая ситуация складывается в Литве и Эстонии. Об ухудшении своего финансового положения сообщили 26% жителей Литвы и 40% жителей Эстонии. По сравнению с июлем этот показатель в обеих странах вырос на 7%.

В Эстонии, как и в Латвии, жители всё меньше уверены в том, что смогут покрыть свои расходы в ближайшие три месяца.

В Литве ситуация иная: хотя четверть опрошенных отмечает ухудшение материального положения, почти семь из десяти жителей страны уверены, что смогут контролировать свои расходы. Это самый высокий показатель среди стран Балтии.

На настроения жителей влияют сезонные и экономические факторы. Осенью люди особенно остро ощущают рост стоимости жизни и расходы на коммунальные услуги. Неопределённости добавляют геополитическая ситуация и колебания цен на топливо. Результаты опроса показывают, что жители Литвы увереннее оценивают свои возможности справляться с финансовыми трудностями, тогда как в Латвии и Эстонии люди всё осторожнее смотрят на предстоящие расходы.

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#финансы #Латвия #расходы #экономика #опрос
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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