В пятницу, 23 октября, по всей Латвии ожидаются дожди, местами продолжительные. При этом в первой половине дня в Видземе еще сохранится сухая погода, а в Риге основная часть осадков прогнозируется после полудня, сообщает ЛЕТА со ссылкой на синоптиков.

В пятницу в Латвии будет преимущественно облачно, по всей стране пройдут дожди, которые в отдельных районах могут оказаться продолжительными.

В первой половине дня в Видземе еще сохранится сухая погода, однако позднее осадки ожидаются и в этом регионе.

Будет дуть слабый или умеренный восточный и юго-восточный ветер, а в Курземе — ветер переменного направления.

Максимальная температура воздуха составит от +10 до +14 градусов.

Когда начнется дождь в Риге

В столице больше всего осадков ожидается во второй половине дня.

Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, который к вечеру сменится западным.

Воздух в Риге прогреется до +12…+13 градусов.

Погодные условия определяет ложбина низкого давления.