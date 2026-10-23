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Дождь доберется до всей Латвии: синоптики рассказали, когда испортится погода в Риге 0 341

Наша Латвия
Дата публикации: 23.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: осенняя природа
ФОТО: LETA

В пятницу, 23 октября, по всей Латвии ожидаются дожди, местами продолжительные. При этом в первой половине дня в Видземе еще сохранится сухая погода, а в Риге основная часть осадков прогнозируется после полудня, сообщает ЛЕТА со ссылкой на синоптиков.

В пятницу в Латвии будет преимущественно облачно, по всей стране пройдут дожди, которые в отдельных районах могут оказаться продолжительными.

В первой половине дня в Видземе еще сохранится сухая погода, однако позднее осадки ожидаются и в этом регионе.

Будет дуть слабый или умеренный восточный и юго-восточный ветер, а в Курземе — ветер переменного направления.

Максимальная температура воздуха составит от +10 до +14 градусов.

Когда начнется дождь в Риге

В столице больше всего осадков ожидается во второй половине дня.

Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, который к вечеру сменится западным.

Воздух в Риге прогреется до +12…+13 градусов.

Погодные условия определяет ложбина низкого давления.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура #давление
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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